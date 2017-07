Die Veranstaltungen am Wochenende: Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen

Das vorletzte Juli-Wochenende wird für die Münchner in der schönsten Stadt der Welt wieder einiges geboten. Von musikalischen Highlights mit Robbie Williams über den traditionellen Kocherlball bis hin zu sportlichen Acts ist alles mit dabei.

Konzert-Highlight

Weltstar Robbie Williams ist mit seinem neuen Album „Heavy Entertainment Show“ am Samstagabend um 19 Uhr im Olympiastadion zu Gast.

Am 4. November ist das Album erschienen und jetzt, ein halbes Jahr später, befindet sich Robbie Williams auf großer Deutschlandtour. Eine abwechslungsreiche Show mit Charme, Action und grandioser Musik ist am Samstag zu erwarten.

Die Karten sind schon ausverkauft. Doch vielleicht hat der ein oder andere noch Glück und ergattert eine Karte vor dem Stadion.

Einlass: 15.30 Uhr, Showbeginn: 19 Uhr

Wo: Olympiastadion

Gärtnerplatzfest

Am Wochenende können sich Musikbegeisterte beim kostenlosen Gärtnerplatzfest zusammenfinden. Verschiedene Musikrichtungen treffen aufeinander. Samstag um 15 Uhr spielt die Jazzband Trio Grade. Drei Stunden später spielt der“Schwarze Drache“, eine Gruppe, die japanische Trommel als Kontrastprogramm performt. Zu guter Letzt spielt an diesem Abend das „Pastinaken-Orchester“ mit einem Mix aus verschiedenen Musikrichtungen.

Der Sonntag wird durch verschiedene Opernperformances verzaubtern, die auf der Freillichtbühne aufgeführt werden.

Wann: 22.07. und 23.07, 10 Uhr bis 23 Uhr

Wo: Gärtnerplatz

Kocherlball

Am Sonntag, den 23 Juli wird es wieder voll im Englischen Garten, denn mittlerweile zählt der Kocherlball zu den bestbesuchten Volksveranstaltungen Münchens. Es werden sogar kostenlose Tanzstunden für diesen einen Tag angeboten. Ab 6 Uhr ist der Biergarten für alle geöffnet. Und dann heißt es schlemmen und in aller Herrgottsfrüh die erste frisch gezapfte Maß genießen.

Doch Achtung: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Der Andrang ist hoch und die Platzzahl begrenzt. Also lieber früh hinschauen, dann ist der Sitzplatz am Chinesischen Turm gesichert.

© Kocherlball so früh am Morgen tanzt München © Der Kocherlball beginnt schon sehr früh am morgen © Der Kocherlball bei Kerzenlicht © Hier tanzt München bis früh in den Morgen hinein © Auf dem Kocherlball tanzt man in traditonellen Trachten

free&easy-Sommerfestival im Backstage

Am Donnerstag startet das Gratis-Sommerfestival im Backstage. Musik, Party, Filme und Kunst treffen hier aufeinander. Zahlreiche Künstler von verschiedenen Musikrichtungen wie Reggea, Hip-Hip oder Pop performen live im Backstage ihre Songs. Der Eintritt ist frei.

Das komplette Musikprogramm des free&easy Sommerfestivals lesen Sie hier.

Wann: 20.7. bis 5.8. jeweils ab 18 Uhr

Wo: Backstage

Bavarian Run

Am Sonntag treffen sich Laufsport-Freunde am Besten im Olympiapark zum Bavarian Run. Über drei Distanzen können sich die Sportler am Sonntag messen.

Um 10 Uhr ist Startschuss des 5-Kilometer-Laufs.

Um 11 Uhr beginnt dann der 10- und 15-Kilometer-Lauf.

Wann: 23.7.17 10 Uhr

EatAlong Isar-Picknick

Menschen, die gerne kochen, mit Menschen zusammenbringen, die gerne Selbstgekochtes essen, aber das nicht unbedingt selbst zubereiten möchten. Das ist der Gedanke, der hinter der Münchner Facebook-Gruppe EatAlong steckt. Am Sonntag veranstalten die Gründer ihr erstes Isar-Picknick auf der Wiese bei den Frühlingsanlagen.

Teilnehmen ist ganz einfach: Picknickdecke und Besteck einpacken und etwas selbst zubereitetes mitbringen. Egal ob Fingerfood oder Kuchen, alles ist erwünscht. Solltet ihr nicht selbst kochen oder backen wollen, dann reicht es ein paar Getränke beizusteuern.

Wann: Sonntag, 23. Juli ab 15 Uhr

Wo: Wiese bei den Frühlingsanlagen neben der Reichenbachbrücke

