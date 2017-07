Die Veranstaltungen am Wochenende: Das solltet ihr nicht verpassen

Eine Brandungswelle wie am Sandstrand am Meer, freier Eintritt und ein buntes Programm, das versprechen die Stadtwerke München bei der Eröffnung des runderneuerten Cosimawellenbades am 29. Juli, nach knapp drei Jahren Sanierungszeit . Mehr dazu hier.

Das Fest ist eine jahrhundertealte Tradition und geht auf das Jahr 1828 zurück: Am Sonntag, den 30.7. findet in Neuhausen zum 6. Mal das Wasservogelfest statt. Vom Rotkreuzplatz aus bewegt sich ein Festzug mit dem „Wasservogel“ zur Gerner Brücke. Dort wartet dann der Höhepunkt des Festes:

„GO SING CHOIR“ geht am Sonntagabend um 19 Uhr in die nächste Runde: Zum dritten Mal findet bereits das Open-Choir-Projekt statt.

Am Samstag ab 16 Uhr findet im Olympiapark der alljährliche Sommernachtstraum statt. Musiker wie CRO, Claudia Koreck, Peter Cornelius, Gregor Meyle, Seven und viele weitere werden auf den zwei Bühnen auftreten. Ab 22.30 Uhr findet zum runden Ende dann das 35-minütige Feuerwerk statt. Alles weitere und Berichte zum Sommernachtstraum lesen Sie hier.

Open-Air Kino, Sommerfest im Hofbräukeller und der Münchner Sommernachtstraum. Das sind die Veranstaltungen am Wochenende in München.

