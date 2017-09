Die Wiesn 2017 in deinem Wohnzimmer: Webcams und Live-Streams vom Oktoberfest

Wiesn-Webcam auf der Wirtsbudenstraße

Unsere Wiesn-Webcam sendet rund um die Uhr live von der Theresienwiese. Ob Festumzug, Wiesn-Wetter oder der Andrang vor den Festzelten. Durch das ständige Umherschwenken der Kamera bekommt ihr einen wunderschönen Panoramablick über die Wiesn.

Wiesn-Webcam im Hofbräu-Festzelt

Direkt am Dach des Hofbräu-Zelts installiert, zeigt euch unsere Webcam 24 Stunden am Tag live, was auf der Wiesn passiert. Hautnah dabei, wenn die Menge zu "Hey, Baby!" tobt - und das ganz gemütlich, vom heimischen Sofa aus. Unser besonderer Service für euch!