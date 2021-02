Die Wiesn-Vorbereitungen laufen: Zu früh?

Die Wiesn ist normalerweise das Event des Jahres und zieht Menschen aus aller Welt ins schöne München. Aufgrund der Corona-Pandemie musste aber bereits 2020 auf die Großveranstaltung verzichtet werden. Müssen wir also auch 2021 wieder auf das Oktoberfest verzichten? Noch ist es unklar, die Entscheidung darüber soll spätestens im Juni endgültig getroffen werden.

Im Januar wurde jedoch bereits über das Wiesnplakat abgestimmt und die Münchner Grafikdesignerin Maria Elisabeth Dick konnte mit ihrem Motiv den Wettbewerb für sich entscheiden. Für das Logo mit klassischem Lebkuchenherz, zwei Maßkrügen, Hopfenranken und einer Breze sowie dem Olympia-Looping als Schleife bekam die Künstlerin rund 2.500 Euro Preisgeld. Gerade in einer so schweren Zeit wie dieser ist ein solches Preisgeld also eine echte Unterstützung für die Künstlerin sein. Wie jedes Jahr ziert das Design nicht nur das Plakat, sondern findet sich beispielsweise auch auf den Wiesnkrügen wieder.

Doch warum gibt es bereits ein Wiesnmotiv, wenn noch nicht einmal sicher ist, ob das Oktoberfest überhaupt stattfinden wird? Wir haben beim Souvenirverkäufer der Wiesn nachgefragt. Der Grund: Die langen Produktionsvorläufe. Der Logoentwurf wird schließlich auf diversen Wiesnartikeln abgebildet, welche wiederum lange vorher produziert werden müssen. Und wie sich letztes Jahr bereits gezeigt hat: Auch ohne Wiesn kann die Nachfrage nach Oktoberfest-Artikeln groß sein.

Trotz ausgefallenem Oktoberfest wurden nämlich von der Sonderedition 2020 rund 15.000 Stück an den Mann gebracht und somit ausverkauft. Neben dem offiziellen gab es letztes Jahr noch einen weiteren Maßkrug: Musiker und Stadtrat Roland Hefter hatte gemeinsam mit Karikaturist Dieter Hanitzsch den "Koa Wiesn Krug“ ins Leben gerufen und eine Spendenaktion gestartet. Auch die 1.000 Exemplare des Sonderkrugs waren nach kurzer Zeit verkauft, der Erlös kam den Schaustellern zugute.