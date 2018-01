Dieter Reiter fordert mehr Mieterschutz vom Bund

Mietspiegel oder Nachbesserungen bei der Mietpreisbremse: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordert vom Bund mehr Mieterschutz.



Nachbesserungen bei der Mietpreisbremse und dem Mietspiegel, stärkere Begrenzung von Mieterhöhungen und mehr sozialen Wohnungsbau durch den Bund: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fordert von der Bundesregierung, mehr für den Mieterschutz zu tun. «Die Bundesregierung kann die Wohnungsnot in den Städten nicht ignorieren», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in München. Reiter kritisierte unter anderem, dass die seit 2015 bestehende Mietpreisbremse keine Sanktionen bei Verstößen möglich mache. Der Bund müsse sie grundsätzlich ändern, sagte er.

Reiter verlangte, Mieterhöhungen künftig nur noch alle fünf Jahre zu erlauben und nicht wie bisher alle drei Jahre. Eine Alternative sei es auch, Erhöhungen auf zehn statt 15 Prozent zu begrenzen. Vermieter sollten zudem Sanierungskosten nicht nutzen können, um Mieten dauerhaft anzuheben. Bei diesen Punkten müsse auch die Stadt als Wohnungseigentümer mit gutem Beispiel vorangehen, sagte der OB.