Disney on ICE in München: Wir haben Tickets und schicken euch mit den Stars aufs Eis

Einmal mit den Stars von Disney ON ICE die Kufen schwingen und Runden über das Eis drehen? München.tv verlost die Teilnahme an einem exklusiven Workshop mit Olympiasiegerin Katarina Witt und den Stars von Disney ON ICE. Zusätzlich gibt’s 1×2 Tickets für die Show.

Mit der neuen, spektakulären und romantischen Show „DAS ZAUBERHAFTE EISFESTIVAL“ gastiert das Weltklasse‐Ensemble von DISNEY ON ICE erneut mit sechs Shows in der Münchner Olympiahalle. Dazu wird der Innenraum der Olympiahalle in eine große Eisfläche verwandelt, die für DAS ZAUBERHAFTE EISFESTIVAL nochmal neu konzipiert wurde, so dass die Besucher noch näher ans Eis gelangen. Über 20.000 begeisterte Zuschauer alleine vergangenes Jahr in München sprechen für sich:

Lassen Sie sich auch 2018 wieder verzaubern und erleben Sie einzigartige Momente aus dem neuen Programm „DISNEY ON ICE – DAS ZAUBERHAFTE EISFESTIVAL“ mit wunderschönen Kostümen, erstklassigen Eisläufern, einem einzigartigen Mix der Superstars: Mickey Maus und Minnie Maus, lustige Szenen mit Donald Duck und Goofy sowie die schönsten Melodien der königlichen Disney Familie.

Jetzt mitmachen und exklusive Teilnahme an Workshop oder Tickets gewinnen

München.tv verlost 1×2 Tickets für die Show. Außerdem können zwei Kinder die exklusive Teilnahme bei einem Workshop im Olympia Eissportzentrum gewinnen, die es so nicht zu kaufen gibt. Gemeinsam mit der Eiskunstläuferin und Olympiasiegerin Katarina Witt können diese am 18.9.2018 um 12:45 Uhr die Kufen schwingen und sich aufs Eis begeben. Und eines dürfen wir schon verraten: Auch ein ganz besonderer Besuch von DISNEY ON ICE wird dabei sein. Wichtig: Bitte beachten Sie, dass der Teilnehmer in der Lage sein sollte, auf Schlittschuhen zu stehen.

Einfach das Kontaktformular ausfüllen und mit etwas Glück dabei sein. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv. Teilnahmeschluss ist am Freitag, den 14. September 2018.