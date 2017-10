Disney-Store bald auch in München

Die Eröffnung des Disney-Stores im Herbst 2017 in München lässt die Herzen aller Disney Fans höher schlagen. Endlich hat man auch in Deutschland die Gelegenheit, sich in einem der beliebten Läden auszutoben.

Disney hatte die Eröffnung des Stores in München vor fünf Monaten bestätigt. Wann genau der Laden öffnet ist noch nicht bekannt. Fest steht, dass er im Herbst 2017 zu uns nach München kommt. Genauer gesagt in die Neuhauserstraße 29, die Haupteinkaufsstraße Münchens.

Ein Beitrag geteilt von Manuela BB (@manoubb) am 10. Aug 2017 um 13:53 Uhr

Nicht nur Kinder erfreuen sich an der Eröffnung des Disney-Stores. Auch Erwachsene fiebern der Neueröffnung entgegen und können es kaum erwarten, Figuren wie Micky Mouse, Donald Duck und Co endlich live betrachten zu können.