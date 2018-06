Drittligist 1860 München verlängert mit Trainer Bierofka bis 2022

Der TSV 1860 München setzt in Zukunft voll auf Daniel Bierofka und hat dem Aufstiegstrainer einen neuen Vierjahresvertrag gegeben.

Der Drittligist verkündete am Freitag, dass der in einem Jahr auslaufende Kontrakt bis 2022 verlängert wurde. „Was 1860 in der vergangenen Saison mit Daniel Bierofka erreicht hat, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen“, sagte Geschäftsführer Michael Scharold. Der inzwischen 39 Jahre alte Ex-Profi hatte die „Löwen“ nach dem Zwangsabstieg von der 2. in die Regionalliga direkt wieder eine Klasse höher geführt. Scharold verglich Bierofka, von dem alle im Verein „zu 100 Prozent überzeugt sind“, mit einem „Sechser im Lotto“.