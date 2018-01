EHC startet mit einem Dreier ins neue Jahr

Der EHC Red Bull München gewinnt auch die zweite Hockey-HALLEluja-Partie in der Olympiahalle: Das Team von Trainer Don Jackson schlug die Adler Mannheim durch Tore von Yannic Seidenberg, Mads Christensen und Brooks Macek mit einem Doppelpack mit 4:1 (2:1|0:0|2:0).

Vor 9.650 Zuschauern kam Torhüter Kevin Reich bei der zweiten Hockey-HALLEluja-Partie in der Olympiahalle zum ersten DEL-Einsatz für München in der laufenden Saison.

Spielverlauf

Den idealen Start in die Partie erwischten allerdings die Gäste: Phil Hungerecker wurde am langen Pfosten freigespielt und lupfte den Puck mit der Rückhand unter die Latte (2.). Doch nur 93 Sekunden später glich Yannic Seidenberg für die Red Bulls aus (3.). Bei angezeigter Strafe nutzte Brooks Macek die Überzahl zur Führung (8.).

Im zweiten Drittel konzentrierten sich beide Mannschaften mehr auf die Verteidigung und ließen hinten nichts anbrennen. Sowohl Chet Pickard für die Adler als auch Kevin Reich für die Red Bulls hielten ihre Tore sauber.

Die Adler kamen mit viel Schwung zum dritten Drittel aus der Kabine und setzten sich immer wieder im Münchner Drittel fest. Die ersten Großchancen erarbeiteten sich die Red Bulls in doppelter Überzahl, Michael Wolf scheiterte in seinem 700. DEL-Spiel aber aus kurzer Distanz (50.). Mads Christensen machte es kurz darauf besser, indem er einen Schuss von Frank Mauer zum 3:1 abfälschte (51.) und nach zwei Vorlagen seinen dritten Scorerpunkt in der Partie markierte. Brooks Macek machte mit dem 4:1-Siegtreffer ins leere Tor alles klar (59.).

Konrad Abeltshauser

„Die Mannheimer sind ziemlich gut ‚rausgekommen und auch gleich in Führung gegangen. Aber wir haben dann die richtige Antwort gefunden. Nach dem Ausgleich und der Führung haben wir das Spiel souverän gewonnen. Es ist schon ein geiles Gefühl, zuhause vor 10.000 Fans zu spielen, die uns den Rücken stärken. So wird es auch am Freitag gegen Berlin sein.“

Endergebnis

EHC Red Bull München gegen Adler Mannheim 4:1 (2:1|0:0|2:0)

Am 05. Januar 2018 geht es dann um 19:30 Uhr in der Olympiahalle in München gegen die Eisbären Berlin.

mhz/EHC Red Bull München