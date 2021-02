Ein kleines Wundermittel für eine starke Psyche

Photo by Elsa Olofsson on Unsplash

Nicht geheim, aber noch wenig bekannt

Die aktuelle Lage stellt alle Menschen vor eine große Herausforderung. Täglich neue Schreckensnachrichten über Todesfälle und Infektionen wirken sich auch auf die stärkste Psyche aus. Angst, Nervosität und Verunsicherung sind die Folge. Das ist auch und gerade in unserem schönen Bayern zu beobachten, wobei vor allem Berufstätige einem besonders großen Druck ausgesetzt sind.

Das ist fatal, denn sie müssen natürlich im Beruf ihren Mann stehen und leistungsfähig und optimistisch bleiben. Schleichen sich dann jedoch Ängste und vielleicht sogar Schlafstörungen ein, dann beginnt eine Abwärtsspirale, die sich nur schwer stoppen lässt.

Es gibt jedoch eine Pflanze, die diese Entwicklung stoppen und umkehren kann. Eine Pflanze, die verkannt und missverstanden ist. Cannabis.

Cannabis, eine Wunderpflanze

Die Cannabispflanze wird seit Tausenden von Jahren für medizinische Zwecke verwendet. Sie enthält viele verschiedene Verbindungen, die Cannabinoide genannt werden. Während Tetrahydrocannabinol (THC) am häufigsten vorkommt und für seine psychoaktiven Eigenschaften bekannt ist, hat Cannabidiol (CBD), die am zweithäufigsten vorkommende Verbindung, keine psychoaktiven Wirkungen.

Noch einmal: CBD ist nicht berauschend! Es ist legal und wird heute am häufigsten in Form von CBD-Öl angewandt. Entscheidend für einen sicheren Gebrauch ist, dass man von einem vertrauenswürdigen Anbieter kauft, etwa direkt vom Hersteller Cibdol.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Krise und ihrer Auswirkungen auf die Psyche ist CBD interessant, weil es Ängste und Schlafstörungen lindern kann.

Verwendung von CBD

Es gibt eine Reihe von Bedingungen, unter denen CBD helfen soll, obwohl weitere Untersuchungen erforderlich sind, um die potenziellen Auswirkungen und Vorteile genau zu bestimmen. Einige Studien legen nahe, dass CBD bei der Behandlung einer Reihe von Erkrankungen, darunter Depressionen, Angstzustände, Epilepsie und Schlafstörungen, vielversprechend ist.

Angst

Angst ist ein häufiges Problem für viele Menschen. Angststörungen betreffen jedes Jahr zahlreiche Erwachsene in Deutschland. Einige Studien legen nahe, dass CBD dazu beitragen kann, Angstsymptome zu lindern. Eine Studie befasst sich mit der möglichen neuronalen Basis für CBD zur Verringerung der Symptome einer sozialen Angststörung.

Eine 2015 in der Fachzeitschrift Neurotherapeutics veröffentlichte Studie analysierte die bestehenden präklinischen Studien zur Anwendung von CBD bei Angstzuständen und stellte fest, dass CBD bei einer Reihe von Angstzuständen wirksam war, darunter:

– Generalisierte Angststörung

– Zwangsstörung

– Panikstörung

– Soziale Angststörung

– Posttraumatische Belastungsstörung

Die Autoren der Studie stellen jedoch fest, dass die Substanz zwar ein beträchtliches Potenzial besitzt, jedoch weitere Untersuchungen erforderlich sind, um den therapeutischen Nutzen und die Langzeitwirkungen besser bestimmen zu können.

Es kann sinnvoll sein, einen Selbstversuch zu starten und die Wirkung des CBDs auf die eigenen seelische Verfassung zu erforschen. Anders als bei Antidepressiva gibt es hier kaum Nebenwirkungen zu beklagen.

Depression

Depression ist eine der häufigsten psychischen Störungen, von der jedes Jahr viele Erwachsene betroffen sind. Es stehen wirksame Behandlungen zur Verfügung, darunter Psychotherapie und Medikamente. Das Interesse an komplementären und alternativen Behandlungen ist jedoch in den letzten Jahren gewachsen.

CBD wurde auf mögliche antidepressive Wirkungen untersucht. Einige Antidepressiva wirken auf Serotoninrezeptoren im Gehirn. Niedrige Serotoninspiegel können eine Rolle bei der Entwicklung von Depressionen spielen, und Tierstudien legen nahe, dass CBD einen Einfluss auf diese Rezeptoren haben könnte, der antidepressive Wirkungen hervorrufen kann.

Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass die antidepressivumartigen Wirkungen, die CBD hervorruft, von den Serotoninspiegeln im Gehirn abhängen. Cannabidiol scheint den Serotoninspiegel nicht zu erhöhen, sondern beeinflusst stattdessen, wie das Gehirn auf Serotonin reagiert, das bereits im Körper vorhanden ist.

Schlafstörungen

Da CBD eine beruhigende Wirkung haben kann, kann es auch bei der Behandlung von Schlafstörungen vielversprechend sein. Schlaf ist eine wichtige Komponente für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden. Viele Erwachsene schlafen jedoch nicht ausreichend, was besonders belastend ist, wenn man nach einer durchwachten Nacht auf der Arbeit wieder Leistung bringen muss. CBD kann den entspannten Schlaf unterstützen.

CBD ist in verschiedenen Formen und Produkten erhältlich

Cannabidiol kann sowohl aus Hanf- als auch aus Marihuana-Pflanzen extrahiert werden, die sich darin unterscheiden, wie viel CBD und THC extrahiert werden kann. CBD aus Hanfpflanzen enthält nur geringe Mengen an THC, die nicht ausreichen, um subjektive psychoaktive Wirkungen hervorzurufen. Aus Marihuana-Pflanzen hergestelltes CBD kann jedoch unterschiedliche Mengen an THC enthalten, was zu unerwünschten Wirkungen führen kann. Legal sind ohnehin nur Produkte, die einen extrem niedrigen Gehalt an THC aufweisen.

Einige der Möglichkeiten, wie CBD verwendet werden kann:

Oral: Dies umfasst Öle (die durch Infusion von Cannabidiol mit einem Trägeröl hergestellt werden), Öltinkturen (die durch Kombination von CBD mit Alkohol oder Wasser hergestellt werden), Sprays und Kapseln.

Topisch: Dies schließt Salben oder Lotionen ein, die auf die Haut aufgetragen werden.

Esswaren: Dies können Süßigkeiten, Gummis und Getränke sein.

Inhaliert: Einige CBD-Öle wurden speziell für die Verwendung als Dampföl entwickelt, obwohl die Besorgnis über die Gesundheitsrisiken durch das Dampfen zugenommen hat.

Mögliche Nebenwirkungen

Während CBD einige Vorteile haben kann, ist es auch wichtig, einige der möglichen Risiken zu berücksichtigen. Untersuchungen legen nahe, dass CBD bei Dosen bis zu 600 mg gut verträglich zu sein scheint. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine Nebenwirkungen aufweist. Während diese je nach Person variieren können, umfassen einige der berichteten Nebenwirkungen: Angst, Stimmungsschwankungen, Appetitveränderungen, Übelkeit, Schwindel und Schläfrigkeit.

Das Verständnis der möglichen Nebenwirkungen ist jedoch schwierig, da es keine Vorschriften und Herstellungsrichtlinien gibt, was bedeutet, dass es hinsichtlich der Kennzeichnung an Konsistenz mangelt.

Während die meisten CBD-Produkte nur Spuren von THC enthalten, besteht immer noch die Möglichkeit, dass diese Produkte bei einem Drogentest zu einem positiven Ergebnis führen. Wenn Sie dem CBD eine Chance geben und es ausprobieren wollen, dann wählen Sie einen seriösen Hersteller und lesen Sie sich die Etiketten genau durch!