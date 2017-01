Einbruch in Disko: Täter leert hunderte Dosen aus, um Pfand zu klauen

23 Mal zugeschlagen – Serieneinbrecher per Zufall geschnappt

Viele Einwohner Münchens nutzen sie – die Tram-Bahn in München. Das hat auch die Münchner Polizei festgestellt. Die Botschaften (…)

Betrunkener zündet die Haare einer Frau an

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zündete ein betrunkener 19-Jähriger in einer Diskothek die Haarspitzen einer 23-Jährigen an. (…)