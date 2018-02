Eine Million Schüler in Bayern erhalten Zwischenzeugnisse

Rund eine Million Schüler in Bayern erhalten an diesem Freitag ihre Zwischenzeugnisse zum Ende des ersten Schulhalbjahres.

„Der Zeugnistag sticht aus dem Schulalltag heraus. Das Zwischenzeugnis gibt Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern eine wichtige Rückmeldung über die bisherigen Leistungen in diesem Schuljahr“, sagte Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) am Montag.

Die Zwischenzeugnisse gibt es an allen bayerischen Grund-, Mittel- und Realschulen sowie an Gymnasien, es wird immer Mitte Februar ausgestellt. Auch an vielen Berufsschulen gibt es Zwischenzeugnisse.

An Grundschulen kann das Zwischenzeugnis in den Klassen 1 bis 3 durch ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch ersetzt werden. Im Schuljahr 2017/2018 entschieden sich mehr als 85 Prozent der Grundschulen für diese Variante.

Die bayerischen Viertklässler bekamen bereits im Januar einen Bericht über ihren Leistungsstand, damit ihnen bis zum Übertrittszeugnis ausreichend Zeit für entsprechende Weichenstellungen bleibt.

dpa