Eingeschlossen: 67-Jähriger mit VW Golf umgekippt

München-Steinhausen: Auto überschlägt sich in Richard-Strauss-Tunnel

Am achten Januar ereigneten sich in München gleich zwei Unfälle mit Rettungswagen. Blaulicht und Martinshorn bedeuten für viele (…)

Ein 77-Jähriger ist in seinem Auto mehrmals von einem alkoholisierten Mann gerammt worden. Der 54-Jährige fuhr dem Rentner mit seinem (…)

Gestern übersah ein 29-jähriger Münchner mit seinem VW Golf beim Abbiegen in Berg am Laim einen Renault Megan. Daraufhin kam dieser von (…)

Radfahrer verletzt sich bei Zusammenprall mit Auto schwer

Ein 77 Jahre alter Mann prallte am Mittwoch in der Moosacher Straße in Milbertshofen mit einem Auto zusammen. Die 58-jährige (…)