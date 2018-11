Eiszauber am Stachus beginnt am Freitag

Ab Freitag ist man am Stachus wieder auf Kufen unterwegs, denn dann startet der Eiszauber mit Münchens größter Open-Air-Eisarena und den Schmankerlhütten. Egal ob jung oder alt, jeder kann sich auf der Eisfläche am Stachus richtig austoben.



Am Freitag, den 23. November wird der Eiszauber eröffnet und lädt nicht nur zur sportlichen Betätigung, sondern auch zum Probieren und Genießen an den Schmankerlhütten ein. Zur Stärkung gibt es Herzhaftes und Süßes sowie verschiedene Glühwein- und Punschsorten in der Glühwein-Alm.

Für den besonderen Eislaufspaß gibt es auch wieder ein Programm. Jeden Abend ab 19.30 Uhr gibt es ein anderes Motto. Neu dabei ist dieses Jahr die Almparty jeden Mittwoch, bei der jeder Schlittschuhläufer eine Portion Kaiserschmarrn gratis bekommt.

Außer an den Feiertagen ist zudem jeden Dienstag Seniorennachmittag sowie Mittwoch und Donnerstag Kindernachmittag. Jeden Sonntag ist außerdem bis 16 Uhr Familientag. Schlittschuhe können dabei auch vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.

Öffnungszeiten