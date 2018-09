Endlich Wochenende: Die Veranstaltungstipps für München

Der 15. September ist der Tag der Demokratie. Gerade in der heutigen Zeit muss uns bewusst sein, welch ein Glück wir mit dieser Staatsform in Deutschland haben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag findet die lange Nacht der Demokratie statt. Los geht's um 18:00 Uhr mit der Veranstaltung "Let's fall in love again". Vertreterinnen und Vertreter der Stadt teilen den Besuchern ihr Verständnis für Demokratie mit. In einer besonderen Führung lässt sich anschließend entdecken, wie die Nazis die Demokratie in München gefährdeten. Insgesamt warten 70 Veranstaltungen auf die Besucher. Weitere Infos findet ihr hier.