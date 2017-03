Er rief noch „Sex, Sex!“ – Ein Exhibitionist belästigt Frau

Die Zahl der Sexualdelikte in München nahm im letzten Jahr um 7,7 % zu, im 10-Jahres-Vergleich sank sie hingegen deutlich – mehr zur Kriminalitätsstatistik 2016 in München finden Sie hier .

Das Kommissariat 15 des Polizeipräsidiums München bittet nun daher um sachdienliche Hinweise für benannten Zeitraum in der Rankestraße/Herzogstraße unter der Tel. 089/2910-0, oder an jeder anderen Polizeidienststelle.

Am Sonntag gegen 22 Uhr wurde eine 31-jährige Frau von einem fremden Mann mit „Hey, Lady“ angesprochen und am Oberkörper berührt, während er sich mit seiner anderen Hand erregt am Schritt rieb.

