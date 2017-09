Erfolgreicher Auftakt: Rund 600.000 Besucher stimmten das erste Wiesn-Wochenende ein

Das 184. Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese startete entspannt und mit guter Stimmung bei den Festgästen. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft als Veranstalter des Münchner Oktoberfestes schätzt das Besucheraufkommen am ersten Wiesn-Wochenende auf über 600.000. Im Vorjahr waren es rund 500.000 Besucher.



Zusammen mit den Münchnerinnen und Münchnern feierten auch viele Touristen aus dem

Ausland den Beginn der Wiesn. Nach Aussage der Beschicker wurden auf dem Oktoberfest unter anderem Gäste aus Australien, den Niederlanden, aus Portugal, Spanien und vermehrt wieder aus den USA gesichtet. „Die Liebe zur Wiesn kehrt zurück!“ äußerte sich Oktoberfest-Leiter Bürgermeister Josef Schmid. Festwirte, Marktkaufleute und Schausteller sprechen von einer „normalen“ Wiesn und sind mit den Umsätzen zufrieden.

Sicherheit auf der Wiesn

Das Sicherheitskonzept wird auch in diesem Jahr von den Besuchern positiv bewertet, da es das subjektive Sicherheitsempfinden stärkt. Insgesamt greift das Sicherheitskonzept 2017. Kleine Anlaufschwierigkeiten beim Einlass zu Beginn der Wiesn wurden erkannt

und gelöst.

© Polizei München

Essen & Trinken

11 Ochsen (2016: 9) wurden am ersten Wiesn-Wochenende verspeist. Mit Ende des Regens lief der Straßenverkauf gut an. Auch in den Festzelten blieb der Umstatz erfreulich stabil. Nach Angaben der Festwirte steigerte sich der Bierkonsum, da auch die Biergärten besetzt waren. Wirte-Sprecher Toni Roiderer: „Ein rundum gelungener Einstand!“

© Die Münchner freuen sich auf ihre Wiesn - auch trotz Regen

Die Schaustellerei

Auch die Schausteller profitierten vom besseren Wetter und den gestiegenen Besucherzahlen im Vergleich zum letzten Jahr, auch wenn die Kälte so manchen Wiesn-Fan von einer Karussellfahrt abhielt. Schlangestehen war angesagt vor der Neuheit „XXL-Racer“. Der Märchenlandexpress auf der Oidn Wiesn wurde von den Kindern sehr gut

angenommen. Der Sprecher der Münchner Schausteller Edmund Radlinger ist zufrieden: „Guter Start, gute Laune, gute Stimmung!“.

Souvenirverkauf

Hüte und kleine Mitbringsel wie Pins und Stamperl wurden besonders von den Gästen aus dem Ausland geordert. Der Souvenirverkauf in diesem Jahr freut sich über den bisherigen Aufwärtstrend verglichen mit 2016.

Oide Wiesn

Der „Sehnsuchtsort der Münchner“ wurde auch von Touristen entdeckt. Das bunt gemischte Publikum fühlte sich beim besonderen Flair auf der Oidn Wiesn wohl: Fleißig mitgesungen wurde im Volkssängerzelt „Zur Schönheitskönigin“, aufgetanzt im Festzelt Tradition und die Musik genossen im Herzkasperlzelt. Im Museumszelt ist die Ausstellung „65 Jahre Oktoberfest-Plakat“ der Renner, bei der die einzelnen Jahresplakate Erinnerungen wecken und als beliebte Fotokulisse dienen.

