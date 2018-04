Eröffnung am 17. Mai: So wird Bayerns erster Primark im PEP München

Am Donnerstag, den 17. Mai 2018 eröffnet im PEP in München Bayerns erster Primark. Die Vorbereitungen liegen voll im Zeitplan. In dem 6000m² großen Store wird es 66 Kassen, freies WLAN, Ladestationen für Smartphones und sogar sogenannte Showrooms geben – also Umkleiden, in denen gemeinsam anprobiert werden kann.

Bayern bekommt seinen ersten Primark und zwar in der Landeshauptstadt München, besser gesagt im PEP in Neuperlach. Am Donnerstag, den 17. Mai ist die Eröffnung und mit den Vorbereitungen liegen die Verantwortlichen voll im Zeitplan, wie uns ein Sprecher mitteilte. So hat man sich für München für die neuesten und aktuellsten Designs in Sachen Warenpräsentation und Store-Gestaltung entschieden. So soll, wie in anderen Filialen auch, Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, sowie Kosmetik, Accessiores und Homewear (Handtücher, etc.) angeboten werden.

Wie man es bereits aus anderen Stores kennt, wird es auch im Primark im PEP viele Kassen geben – 66 an der Zahl – damit die Bezahlung schnell abgewickelt werden kann. Der irische Billigmodeanbeiter, der vor allem bei Jugendlichen wegen seiner moderaten Preise bekannt ist, wird außerdem 67 Einzelumkleiden anbieten. In einem sogenannten Showroom können Freunde aber auch gemeinsam ihre Auswahl anprobieren und sich darüber austauschen (siehe Bilder).

© Der Showroom in Stuttgart - Foto: Primark © Innendesign mit Sitzecke am Beispiel des Stuttgarter Stores - Foto: Primark © Der Showroom in Münster - Auch in München soll es diese Gruppenumkleiden geben. Foto: Primark © Foto: Fabienne Frauzem

Zusätzlich wird Kunden kostenfreies WLAN angeboten und in drei Sitzecken können Smartphones und Co. aufgeladen werden.

Facts: Das wird es im neuen Primark geben:

6.000m² Verkaufsfläche

66 Kassen

67 Umkleidekabinen

1 Showroom (Gruppenumkleide, um sich gemeinsam umzuziehen und auszutauschen)

3 Recharge Areas ( Sitzecken mit der Möglichkeit Smartphones zu Laden)

Kostenfreies Wifi im gesamten Store

Damen-, Herren-, Kinderbekleidung, Kosmetik, Homewear und Accessoires im Angebot

Mit der Eröffnung werden außerdem knapp 300 Arbeitsplätze in München geschaffen. Teilweise wird auch noch Personal gesucht. Weitere Infos dazu hier.

Im Zuge seiner Erweiterung werden im PEP noch weitere Geschäfte und neue Mieter hinzukommen, denn insgesamt werden dort rund 73 Millionen Euro investiert. Weitere Infos dazu haben wir hier zusammengefasst.

Einen Einblick von der Baustelle, haben wir im vergangenen Jahr für Sie gedreht: