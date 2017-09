Erste Rücktrittsforderungen werden laut: Söder soll Seehofer ablösen

An der CSU-Basis bricht sich nach dem Debakel bei der Bundestagswahl Ärger über Parteichef Horst Seehofer Bahn. Erste Rücktrittsforderungen werden laut.

Nach dem CSU-Fiasko bei der Bundestagswahl fordert der CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König den Rückzug von Parteichef und Ministerpräsident Horst Seehofer. „Wir brauchen einen anderen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl“, sagte König am Dienstag in München. Für ihn sei Finanzminister Markus Söder (CSU) der „geeignete Kandidat“. König hatte Seehofer schon am Wahlabend den Rücktritt nahegelegt und gesagt: Seehofer habe bislang immer gewusst, „welchen Dienst er der Partei leisten muss“.

„Mir geht es nicht um das Bestrafen von Schuldigen“, betonte der Hofer Abgeordnete nun. „Mir geht es darum, wer ist der bestmögliche Kandidat für die schwierige Landtagswahl und die fünf Jahre danach.“ Dabei plädierte König auch für einen raschen Wechsel an der Parteispitze. „Meines Erachtens wäre es logisch, wenn man vor der Frage der Spitzenkandidatur mit der Wahl eines neuen Parteivorsitzenden beginnen würden“, sagte er. „Das würde ich für ideal halten.“

Die CSU-Landtagsfraktion will an diesem Mittwoch über den Wahlausgang beraten. Der nächste reguläre CSU-Parteitag ist Mitte November.

dpa/as