Exklusive Reise zu den Siemens Fest>Spiel>Nächten gewinnen

Ein einzigartiges Erlebnis, in einzigartiger Kulisse: Zum 16. Mal finden parallel zu den Salzburger Festspielen, die Siemens Fest>Spiel>Nächte statt. Wir schicken 10×2 Personen auf eine exklusive Gewinnspielreise.



Für die Salzburger Festspiele strömen die Menschen jedes Jahr zu Tausenden in die Stadt um Schauspiel, Konzerte und Opern in der Mozartstadt live mitzuerleben. Parallel zu den Festspielen finden auf dem Salzburger Kapitelplatz auch die Siemens Fest>Spiel>Nächte statt – in diesem Jahr startet die beliebte Veranstaltungsreihe bereits zum 16. Mal – vom 27. Juli bis 30. August 2017.

Organisiert wird alles – wie der Name bereits sagt – von Siemens. Hier soll jedermann Kunst und Kultur zugänglich gemacht werden. Durch den Blick auf die Festung Hohensalzburg bietet das Festival eine traumhafte Atmosphäre unter freiem Himmel. Jeden Tag können die Besucher dann auf einer Leinwand die Festspielproduktionen anschauen. Zusätzlich werden unter dem Titel „Klassik in der Stadt“ auch Audioübertragungen der Konzerte angeboten.

© Foto: Siemens AG Österreich

Eines der Highlights in diesem Jahr ist die Netrebko-Woche. So kann man am Abend des 15. August Anna Netrebko in der berühmten Oper AIDA erleben, denn die diesjährige Neuproduktion wird zum ersten Mal öffentlich gezeigt (Hier alle Infos dazu). Zuvor erfahren Sie beim Siemens Arts Talk außerdem vieles Wissenswertes rund um die Künstler der Salzburger Festspiele.

Hier geht’s zur Homepage der Siemens Fest>Spiel>Nächte mit allen Programmhighlights.

www.siemens.at/festspielnaechte/de/

Video vom vergangenen Jahr:

Wir schicken Sie exklusiv nach Salzburg

Sie fahren am Dienstag, den 15. August 2017 morgens vom Hauptbahnhof in München mit dem Railjet nach Salzburg. Dort, auf dem Kapitelplatz, beginnt das Programm. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt und sie können einen großartigen Tag auf der Veranstaltung verbringen. Abends geht es dann mit dem Zug zurück nach München.

Füllen Sie das Kontaktformular aus und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei:

Teilnahmeschluss ist am Montag, den 7. August 2017. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv.