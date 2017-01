Fahndung: Michael Färbinger aus Ruhpolding vermisst

Seit dem 20. Dezember 2016 fehlt von Michael Färbinger (26) aus Ruhpolding jede Spur. Die Traunsteiner Kriminalpolizei bittet um Hinweise in dem Vermisstenfall.

Letzten telefonischen Kontakt zu einer Freundin hatte Michael Färbinger am 20. Dezember 2016, der Tag, an dem er seine Wohnung wahrscheinlich das letzte Mal verlassen hat. Seitdem haben Angehörige und Freunde nichts mehr von ihm gehört. Am 17. Januar meldeten sie den Ruhpoldinger daraufhin als vermisst.

Die Ermittler haben in dem Vermisstenfall verschiedene Erklärungen für das Verschwinden von Michael Färbinger. Eine Eigengefährdung des jungen Mannes sei aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation möglich, gleichzeitig könnte er sich aber auch eine „Auszeit“ genommen haben. Sämtliche Überprüfungen möglicher Aufenthaltsorte waren bislang erfolglos.

Vermisstenbeschreibung

Hinweise, wo sich Michael Färbinger (180 cm groß, mittelblonde Haare, schlanke Figur, spricht bayerischen Dialekt) aufhält, haben die Behörden nicht. Einen Pkw besitzt der Mann ebenso wenig, wie einen Führerschein.

Die Ermittler der Kripo Traunstein bitten unter der Telefonnummer (0861) 98730 um Hinweise, die zur Klärung der Vermisstensache beitragen können.