Fake-Polizisten stoppen Uhrenhändler mit Blaulicht, rauben ihn aus und fesseln ihn

In Oberschleißheim haben Unbekannte sich als Polizisten ausgegeben, mit Blaulicht eine Verkehrskontrolle vorgetäuscht, einen Uhrenhändler so zum Halten gezwungen, ihn ausgeraubt und an sein Auto gefesselt.

Am Sonntag (gegen 12.15 Uhr) fuhr ein 54-jähriger Uhrenhändler auf der Dachauer Straße in Oberschleißheim. Der 54-Jährige befand sich auf dem Heimweg, nachdem er über das Wochenende eine Uhrenbörse in Unterschleißheim besucht hatte. Als er auf der B471 Richtung Autobahnauffahrt Dachau/Oberschleißheim fuhr, wurde er von einem schwarzen Pkw mit aufgesetztem Blaulicht überholt und zum Anhalten aufgefordert, berichtet die Münchner Polizei.

Nach dem Anhalten stiegen aus dem Fahrzeug zwei Männer aus, welche sich unmittelbar zum Fahrzeug des Uhrenhändlers begaben. Die Männer zwangen den 54-Jährigen mit einer Pistole zum Aussteigen. Der 54-jährige musste einen Koffer mit drei Uhren an die Männer aushändigen. Einer der Männer nahm zudem die Uhr, welche der 54-Jährige am Handgelenk trug, an sich. Der Uhrenhändler musste anschließend auf dem Beifahrersitz seines Autos Platz nehmen. Er wurde an einem Haltegriff gefesselt und die Täter flüchteten. Dem 54-Jährigen gelang es, Passanten auf seine Situation aufmerksam zu machen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, südosteuropäische Erscheinung, dunkler Hauttyp, sprach Deutsch, kurze, schwarze Haare, dunkle Augen, rasiert; Bekleidung: Jeans, dunkles T-Shirt, Latex-Handschuhe; führte eine Handfessel mit

Täter 2: Männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, südosteuropäische Erscheinung, dunkler Hauttyp, sprach Deutsch, kurze, schwarze Haare, dunkle Augen, rasiert; er trug ein T-Shirt und hatte eine schwarze Pistole bei sich Täterfahrzeug:

Beim Täterfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen BMW (3er), dieser hatte auch ein Blaulicht auf dem Dach

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.