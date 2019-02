Familienurlaub auf höchstem Niveau: Auf ins Leading Family Hotel & Resort Alpenrose

Wie wäre es mit einer kleinen Auszeit? Wir verlosen 2 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder in einer Luxussuite mit Ultra-All-Inclusive und Kinderbetreuung.

Die Hotelier-Familie Mayer ist der Spezialist schlechthin in Sachen Familienurlaub. In ihren drei Häusern bietet die Familie ein Freizeitangebot, welches konkret auf Eltern und Kinder abgestimmt wurde. Zudem bieten die einzigartige Infrastruktur und das hohe Urlaubsniveau eine unvergessliche, gemeinsame Zeit für die ganze Familie. Das Leading Family Hotel & Resort Alpenrose zählt zu den bestbewerteten Familienhotels Österreichs und wurde unter anderem mit dem HolidayCheck Award, dem Travellers´Choice Award und fünf Smileys der Kinderhotels Europa ausgezeichnet. Nicht nur das Hotel hat viel zu bieten, auch die Lage ist beeindruckend. Auf der Sonnenseite der Tiroler Zugspitz Arena sprengt das Resort viele Rahmen – sowohl was Spaß als auch Entspannung anbelangt. Beliebt sind auch die Schwesternhotels des Leading Family Hotel & Resort Alpenrose: „Der Dachsteinkönig“ im Salzkammergut und das Kinderhotel Oberjoch im Allgäu.

Familienspaß auf 7.000 Quadratmeter

Auf 5.000 m² Outdoor- und 2.000 m² Indoorspielbereich können sich Kinder frei entfalten und unbeschwert austoben. Das Resort bringt ihre Augen zum leuchten. Denn mit einer Kletterwand, einem Kinderfahrzeug-Parcours, einer Hüpfburg, einem Boote-Pool, einem Theater und einem Kino gibt es alles, was das Kinderherz begehrt. Das war aber noch lange nicht alles. Außerdem dürfen sich die kleinen Urlauber auf Gokarts, eine Turnhalle, eine Softplayanlage, eine Speed-Reifenrutsche und eine Kinderwellness-Anlage freuen. Rund 24 Betreuer kümmern sich täglich 13 Stunden lang im Baby-, Mini- und Teenieclub um die kleinen Helden. Geboten wird eine professionelle Kinderbetreuung ab dem 7. Lebensalltag, aber auch die Teenies kommen auf ihre Kosten.

Mehr als all inclusive

All inclusive ist angenehm, kennt man aber schon. Deshalb setzt das Leading Family Hotel & Resort Alpenrose setzt noch ein „Ultra“ darauf. Ultra all inclusive bedeutet Urlaub auch höchstem Niveau. Dazu gehört ein rund um die Uhr Verwöhnprogramm mit leckeren Köstlichkeiten aus der gehobenen Küche. Familie Mayer setzt sich ein hohes Ziel und will, dass es ihren Gästen an nichts fehlt. Daher wird Vieles, was Familien brauchen, kostenlos zur Verfügung gestellt. Von Babyphone und Wippe über Kinderwagen und Buggie bis hin zu Rückentrage und vieles mehr steht alles bereit. Die professionelle und inklusive Kinderbetreuung wird durch ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm für Eltern und Kinder ergänzt. Ebenso inbegriffen ist die Nutzung der Indoor-Golfanlage, der Golfcarts sowie des BMW Leihwagens, der Harley-Davidson, und der Segways.

Elternzeit im Familienurlaub

Familienzeit und Kinderspaß sind wichtig, aber auch die Eltern dürfen nicht zu kurz kommen. Auch darum kümmert sich das Leading Family Hotel & Resort Alpenrose, zum Beispiel mit einem traumhaften Wellness-Bereich nur für Erwachsene. Das Magazin „Wienerin“ konnte schon mal überzeugt werden. Mit „außergewöhnlich schön, erholsam und exklusiv“ lobt es den SPA Bereich des Resorts und reiht ihn unter die 50 schönsten Europas. Eine exklusive Wellness- und Saunaoase, In- und Outdoorpools, Whirlpools, Massagen von Experten, belebende Bäder und Beautyanwendungen widmen sich ganz den Bedürfnissen der Großen.

Für Pommes-Fans bis Feinschmecker

Was in der Alpenrose auf den Tisch kommt, lässt die Herzen von Feinschmeckern höher schlagen. Täglich kann sich jeder sein eigenes Lieblingsmenü aus einer großen Auswahl an verschiedensten Vorspeisen, Suppen, Hauptgängen und Desserts selbst zusammen. Selbstverständlich sind auch vegetarische oder vegane Varianten möglich. Außerdem warten ein reichhaltiges Salt- und ein feines Käse-Buffet auf hungrige Bäuche. Ein Highlight für die Eltern sind die Diplom-Sommeliers und ihre über 350 zum größten Teil österreichischen Weine. Im à-la-carte-Restaurant WineLounge genießen die Erwachsenen bei erlesenen Weinen und köstlichen Speisen schöne Stunden.

Aktiv in Bewegung

Die traumhafte Lage in der Tiroler Zugspitz Arena bietet Urlaubern viel Natur und Raum für Bewegung. Nur wenige Meter vom Hotel entfernt startet die Bergbahn direkt ins Skigebiet. Für die Eltern gibt es im Hotel & Resort Alpenrose ein großes Aktiv-Programm mit Pilates, TRX, Aerobic, Rückenfit sowie hochwertigen Technogym-Geräten im großzügigen Fitnessraum.

