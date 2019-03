Faschingsdienstag in München: das dürfen Sie nicht verpassen

Der Tanz der Markweiber am Faschingsdienstag ist traditionell der Höhepunkt im Münchner Fasching. 2019 sind am Viktualienmarkt außerdem die Schäffler dabei.

Das Münchner Faschingstreiben steuert auf seinen Höhepunkt zu: am Faschingsdienstag, den 5. März, treffen sich begeisterte Münchner und andere Faschingsfans auf dem Viktualienmarkt. Um 11 Uhr begrüßen Oberbürgermeister Dieter Reiter und Kommunalreferentin Kristina Frank zum traditionellen Tanz der Markweiber. Tausende Besucher werden beim bunten Reigen erwartet.

Die Markweiber treten 2019 zum 32. Mal auf. In den ersten Jahren wurde einfach vor den Ständen getanzt, heute ist alles etwas moderner auf der Bühne am Biergarten des Viktualienmarkts. Rund 15 Tänzerinnen sind dabei, einigen davon schon seit vielen Jahren. Seit Oktober wird mit Tanzlehrer und Choreograph Christian Langer fleißig geprobt, damit am 5. März auch alle Tänze sitzen. Ein Highlight sind auch die Kostüme der Marktweiber, die den jeweiligen Stand repräsentieren. Wer an einem Obststand arbeitet, tanzt zum Beispiel als Erdbeere oder Banane. Auf dem Kleid einer Bäckerin sind schon mal echte Brezen zu sehen.

Rund geht es auch vor ihrem Auftritt schon. Bereits um 10 Uhr tanzen die Schäffler und im Anschluss um 10:30 Uhr das Prinzenpaar der Narrhalla München samt Prinzengarde. Für die Schäffler ist es einer der letzten Auftritte in diesem Jahr, am Faschingsdienstag geht für sie die Saison zu Ende. Ihren nächsten Auftritt haben die traditionellen Fassmacher erst in sieben Jahren wieder. Für alle, die ihren Tanz noch nicht gesehen haben, vorbei schauen lohnt sich also.

Auch nach dem Auftritt der tanzenden Markweiber ist der Fasching noch nicht vorbei. Bis 19 Uhr geht die Party in der Münchner Innenstadt weiter. 36 Händler vom Viktualienmarkt legen Musik auf und haben besondere Schmankerl im Angebot. Am Faschingsdienstag findet außerdem das große Finale des dreitägigen Straßenfaschings „München narrisch“ statt.

Mehr zum Tanz der Marktweiber sehen Sie am Dienstagabend bei münchen heute am 18:00, 19:00 und 21:00 Uhr. München.tv Reporterinnen berichten vom Viktualienmarkt.

ft