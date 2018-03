FC Bayern Basketball: Mit münchen.tv zum EuroCup-Halbfinale im Audi-Dome

Gewinnen Sie mit münchen.tv Tickets für das EuroCup-Halbfinale des FC Bayern Basketball! Am Freitag steigt im Audi-Dome das zweite von drei möglichen Halbfinal-Duellen gegen den früheren türkischen Meister Darussafaka Istanbul.

Eine echte Hammerwoche für den FCBB! Am Dienstag der erste Kracher: das 1. Euro-Cup Halbfinale in Istanbul. Das Rückspiel findet nur 3 Tage später am Freitagabend statt. Seien Sie live dabei, wenn unsere Basketballer die Chance haben, ins Finale des EuroCups einzuziehen! Der heimische AudiDome wird kochen, vor allem, weil auch die Fans von Istanbul dafür bekannt sind, ordentlich Stimmung zu machen. Doch das Team von Bayern-Coach Sasa Djordjevic wird alles geben, um sich den Traum von den Finals zu erfüllen.

münchen.tv verlost 15×2 Tickets für das EuroCup-Halbfinal-Heimspiel am Freitag, den 23.03.2018 um 20 Uhr!

Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück dabei sein.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, den 22.03.2018. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv