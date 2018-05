FC-Bayern-Meisterfeier am Sonntag: Infos, Regeln, Einschränkungen

Tausende Fans werden am Sonntag wieder zum Münchner Marienplatz pilgern, um gemeinsam mit ihren Start des FC Bayern München die Meisterschaft zu feiern. Wegen der Feier kommt es zu Einschränkungen und Sonderregeln in der Innenstadt.

Am Pfingstsonntag (20. Mai) können auf dem Münchner Marienplatz alle FC-Bayern-Fans die Meisterschaft gemeinsam mit den Spieler feiern, die wie gewohnt auf dem Rathaus-Balkon empfangen werden. Das Programm beginnt ab 13 Uhr mit der „Warm-Up-Party“ mit DJ Bernhard Fleischmann, die Ankunft der Mannschaft ist für ca. 14:45 Uhr geplant.

Rund um das Rathaus werden in einem Radius von etwa 300 Metern Sperrungen an den Zugängen errichtet, um den Andrang zu kontrollieren. Es dürfen in den abgesperrten Bereich keine Gläser mitgebracht werden. Auch Fahrräder sind verboten. Zusätzlich empfehlen wir große Taschen möglichst nicht mitzuführen, vereinzelt kann es an den Zugängen auch zu Taschenkontrollen kommen.

Einen aktuellen Überblick über die Situation auf dem Marienplatz gibt auch die WebCam, die hier zu finden ist. Während der Titelfeier befinden sich rund um den Marienplatz Erste-Hilfe-Stationen an der Weinstraße, an der Rosenstraße, am Alten Peter sowie am Turm des Alten Rathauses.

Einschränkungen bei den Öffentlichen