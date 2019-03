FC-Bayern-Sommerreise in die USA und spielt gegen FC Arsenal, Real Madrid und AC Milan

Go to America! Der FC Bayern München wird im Juli zum vierten Mal auf „Summer Tour“ in die USA reisen. Unter dem Motto „Visiting friends“ absolvieren die Bayern einen Teil ihrer Vorbereitung auf die Saison 2019/2020. Der FC Bayern München wird bei seiner vierten USA-Reise hochkarätige Spiele gegen Real Madrid, den FC Arsenal und den AC Mailand bestreiten. Vom 15. bis 24. Juli weilt der deutsche Fußball-Rekordmeister in Nordamerika.

Für die Bayern ist es der vierte US-Trip nach 2014, 2016 und 2018. Die Vereinigten Staaten gelten neben Asien mit dem Schwerpunkt China als wichtigster Auslandsmarkt für den Bundesliga-Branchenführer. Vor Ort tritt der deutsche Rekordmeister im Rahmen des International Champions Cups – ICC – in drei Testspielen gegen hochkarätige Gegner an: Real Madrid, den FC Arsenal und den AC Mailand sind die Gegner.

Spiele gegen Arsenal London, Real Madrid und AC Milan

Zum Auftakt geht es in Los Angeles am 17. Juli 2019 gegen Arsenal London. Am 20. Juli kommt es in Houston zum Duell mit Real Madrid. Zum Abschluss der Tour trifft der amtierende deutsche Meister am 23. Juli in Kansas City auf den AC Milan.

„Die Audi Summer Tour ist ein wichtiger Baustein unserer internationalen Strategie und unterstützt unseren weltweiten Markenausbau“, sagt Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie der FC-Bayern-München-AG. „Seit der Eröffnung unseres Büros in New York im Jahr 2014 haben wir eine tolle Entwicklung in den USA genommen. Wir haben dort inzwischen 32 Mio. FC-Bayern-Sympathisanten und derzeit 147 organisierte Fanclubs.“

Legende Lothar Matthäus begleitet die Mannschaft

Die Spieltermine wurden im Rahmen einer Pressekonferenz in New York offiziell bekanntgegeben, an der für den FC-Bayern Weltmeister und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus teilnahm. Der ehemalige Bayern-Kapitän wird den deutschen Rekordmeister neben anderen Klub-Legenden auch auf der Tour im Sommer begleiten.

Vom 15. bis 24. Juli geht es in die USA

Die bisher letzte US-Reise absolvierten der FC Bayern im Juli 2018. Damals machten die Münchner Halt in Philadelphia und Miami. 2016 hießen die Ziele Chicago, Charlotte und New York, 2014 waren es New York und Portland/Oregon. Darüber hinaus werden die internationalen Aktivitäten des Rekordmeisters durch zwei Auslandsbüros in den Kernmärkten USA, in New York, und China, in Shanghai, vorangetrieben. Mittlerweile hat der FC Bayern München weltweit über 650 Mio. Sympathisanten.

Die Rahmendaten der Audi-Summer-Tour 2019 im Überblick:

15. Juli 2019: Abflug in die USA

17. Juli 2019: Audi Football Summit in Los Angeles: FC Bayern – FC Arsenal

20. Juli 2019: Audi Football Summit in Houston: FC Bayern – Real Madrid

23. Juli 2019: T-Mobile Showdown in Kansas City: FC Bayern – AC Milan

24. Juli 2019: Ankunft in München