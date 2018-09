FC Bayern startet gegen Benfica Lissabon in die Champions League

Der FC Bayern München beim Training in Rottach-Egern am Donnerstag

Nun beginnt auch die Königsklasse für den FC Bayern. Am Mittwoch müssen die Münchner auswärts bei Benfica Lissabon antreten.

Der FC Bayern München will seine Siegesserie in Auftaktspielen der Fußball-Champions-League am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Benfica Lissabon fortsetzen. Der deutsche Rekordmeister hat 14 Auftaktspiele nacheinander in Europas Königsklasse gewonnen. „Es ist wichtig, dass wir gut starten. Wir sind zwar Favorit, aber ich warne davor, die Gruppe zu unterschätzen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor der Partie in Portugal. Weitere Gegner der Bayern in Gruppe E sind Ajax Amsterdam und AEK Athen.

Nationalspieler Thomas Müller steht gegen Portugals Rekordmeister vor seinem 100. Einsatz in der Champions League. „Wir sind sehr motiviert, wir wollen angreifen“, sagte der 29 Jahre alte Jubilar zum internationalen Saisonstart des Bundesliga-Spitzenreiters.

