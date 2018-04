Festival-Sommer in München: Das erwartet euch!

IMpark Sommerfestival in München Foto: MagicLights by Lukas Mödl

Wenn das Thermometer 20 Grad und mehr anzeigt, packt viele Menschen wieder das Festival-Fieber. Wo ihr richtig abrocken oder ganz entspannten Klängen lauschen könnt, haben wir euch hier zusammengefasst.



Impericon Festival

Stil: Metal Festival



Wann: 27.04.2018

Wo: Backstage München



Auf zwei Bühnen werden Bands wie Eskimo Callboy, Silverstein, Comeback Kid oder Lionheart für fette Beats und coole metal Sounds sorgen.

Die Lange Nacht der Musik

Stil: Bunt Gemischtes Festival

Wann: 28.04.2018

Wo: Verschiedene Locations in München

Von 20 bis 3 Uhr haben Besucher bereits zum 19. Mal die Möglichkeit zwischen über 400 Konzerten, Performances, Führungen und Tanzkursen zu wählen und einen aufregenden Abend in München zu erleben. Damit das reibungslos klappt, fahren im 10-Minuten-Takt Sonderbusse der MVG in die verschiedenen Veranstaltungsrichtungen (Zentrum, Schwabing, Ost, Südwest). Das Lange Nacht-Ticket kostet 15 Euro und gilt als Eintrittskarte in alle beteiligten Institutionen sowie als Fahrkarte für die Shuttlebusse. Mit dabei sind dieses Jahr Bands wie Hot Sax Club, Stonesquare, Blue Bastard, Gil Ofarim, Bem Brasil und viele, viele mehr.

Die Schlagernacht des Jahres

Stil: Schlager Festival

Wann: 28.04.2018

Wo: Olympiahalle München

6 Stunden heizen Howard Carpendale, Maite Kelly, voXXclub, Mickie Krause und viele weitere Schlagerstars den Fans der Szene so richtig ein.

Isle of Summer Season Opening

Ein Beitrag geteilt von Isle of Summer (@isleofsummer) am Feb 12, 2016 um 5:32 PST

Stil: Elektro Festival

Wann: 28.04.2018 und 24.06.2018

Wo: Praterinsel

Seit über 7 Jahren verwandelt sich die Praterinsel im Sommer zum „place to be“ für alle elektromusikbegeisterten Münchner. Dieses Jahr mit am Start sind zum Beispiel A.N.A.L, Dominik Eulberg, Droplex und Worakls.

Dok.fest

Stil: Film Festival

Wann: 02.05.2018 – 13.05.2018

Wo: Verschiedene Locations

In den letzten Jahren hat sich das Festival einen echten Namen in der Filmszene gemacht und sich zu einem der größten Dokumentarfilmfestivals in Europa etabliert. 10 Tage lang werden die Neuheiten des dokumentarischen Erzählens auf der großen Leinwand präsentiert.

Streetlife Festival

Ein Beitrag geteilt von Streetlife Festival München (@streetlifemuc) am Sep 10, 2016 um 9:31 PDT

Stil: Bunt Gemischtes Festival

Wann: 05.05.2018 – 06.05.2018

Wo: Verschiedene Locations

Zweimal im Jahr verwandeln sich die Ludwig- und die Leopoldstraße zur autofreien Zone. Auf fünf Bühnen gibt es verschiedene freie Konzerte zu hören und das besondere Highlight ist auch in diesem Jahr die Headphoneparty. Bei dieser außergewöhnlichen Party feiert jeder nach seinem Geschmack, denn die Musik kommt aus den eigenen Kopfhörern.

Theatron Pfingstfestival

Stil: Bunt Gemischtes Festival

Wann: 19.05.2018 – 21.05.2018

Wo: Theatron Seebühne

Was ursprünglich als „Umsonst und Draußen“ Festival begann, hat sich nun bei den independent-alternative-elektronik-musikliebenden etabliert. Seit 18 Jahren feiern auf dem Festival Newcomer nun schon ihr Debüt. Aber natürlich sorgen auch bekannte Künstler für Euphorie bei den Fans. Bands wie Leyya, Sam Vance-Law oder 47Soul sorgen für ein musikalisch breit gefächertes Erlebnis.

StuStaCulum

© Foto: Andreas Bedity Photography

Stil: Bunt Gemischtes Festival

Wann: 30.05.2018 – 02.06.2018

Wo: Christoph-Probst-Straße, Studentenstadt Freimann

Das in Deutschland größte von Studenten organisierte Festival geht dieses Jahr bereits in die 30. Runde. Etwa 28.000 Besucher kommen jährlich zum Festivalgelände nach Freimann, um die etwa 80 verschiedenen Künstler auf den vier Bühnen des Festivals zu erleben. Und wenn eins sicher ist, wenn Studenten etwas organisieren, dann, dass die Preise absolut bezahlbar sind.

Rockavaria

Stil: Rock Festival

Wann: 09.06.2018 – 10.06.2018

Wo: Königsplatz

Nachdem das Festival letztes Jahr pausierte, kommt es jetzt wieder zurück. Allerdings an anderer Stelle. Denn bisher war das Rockavaria nicht nur ein musikalisches Vergnügen, sondern auch ein Camping-Ausflug in den Olympiapark. Dieses Jahr wird dann auf dem Königsplatz abgerockt. An zwei Tagen heizen Bands wie Iron Maiden, Limp Bizkit, die Toten Hosen oder Arch Enemy den Besuchern ein, damit das Headbangen auch richtig Spaß macht.

Afrika Tage München

Stil: Weltmusik Festivals

Wann: 14.06.2018 – 17.06.2018

Wo: Theresienwiese

Ein Fest mit afrikanischem Esprit, viel Musik, Tanz, internationalen Künstlern und einem bunten Bazar. Unter diesem Motto können die Besucher von 11 bis 23 Uhr auf der Theresienwiese Afrika in seiner vollen Pracht genießen und feiern.

Tollwood Sommerfestival

Stil: Bunt Gemischtes Festival

Wann: 27.06.2018 – 22.07.2018

Wo: Olympiapark

Mit einem Cocktail in der Hand durch die Stände flanieren und sich dabei noch ein Live-Konzert anhören – das ist das Sommer-Tollwood! 26 Tage lang haben die Besucher hierfür Zeit. Und natürlich gibt es auch wieder einige musikalische Newcomer zu erleben.

