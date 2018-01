Festnahme eines Drogenhändlers in Neuperlach

Ein 23-jähriger Grieche, der am Mittwoch kurz nach Mitternacht am Ostbahnhof „auffällig“ geworden war, beschäftigte die (…)

Am Mittwoch, gegen 19.20 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem VW auf der Ständlerstraße stadteinwärts. Kurz nach der (…)

Vergangenen Freitag stellte ein 22-Jähriger in Neuperlach eine Pfanne mit Öl auf seinen Herd, vermutlich um sich etwas zu kochen. Als (…)

Vergangenen Freitag nahm die Polizei zwei Männer in Lochham fest, da sie Feiernde auf einer Geburtstagsparty bedroht haben um sich (…)

Zwei Festnahmen nach Streit auf Geburtstagsfeier in Lochham

Die Polizei hat einer in Südbayern aktiven Rauschgiftbande das Handwerk gelegt. Zivilfahnder nahmen die fünf Frauen und Männer bei der (…)

Nach Überfall auf Joggerin: Festnahme eines Tatverdächtigen

Am 31.03.2017 konnten Polizeibeamte in einer Asylbewerberunterkunft in München einen 27-jährigen Mann festnehmen. Der türkische (…)