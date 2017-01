Festnahme in Kirchtrudering: Exhibitionist belästigt Frau

In Kirchtrudering hat die Polizei einen 24-Jährigen festgenommen, der eine Frau begrapscht und sich vor ihr entblöst hat. Nun wird überprüft, ob er auch für weitere Taten als Täter in Frage kommt.

Eine 57-jährige Münchnerin befand sich am vergangenen Mittwoch am U-Bahnhof Moosfeld. Als sie den Bahnhof verließ, um zu ihrer Wohnung in Kirchtrudering zu gehen, wurde sie von einem 24-jährigen Mann angesprochen.

Dieser stellte ihr laut Polizeiangaben mehrere persönliche Fragen und begleitete sie offensichtlich ungebeten auf ihrem Nachhauseweg. Schließlich wurde der 24-Jährige immer aufdringlicher. Er simulierte Onanierbewegungen und gab der Frau zu verstehen, dass er sexuellen Kontakt mit ihr möchte, so die Münchner Polizei.

Des Weiteren entblößte er sein Geschlechtsteil und fasste ihr an das Gesäß und die Brust. Die Münchnerin forderte ihn mehrfach auf, dass er sie in Ruhe lassen solle. Diesen Aufforderungen folgte er nicht. Erst, als sie in ein nahegelegenes Wohnanwesen ging, ließ er von ihr ab und entfernte sich. Die 57-Jährige alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Weitere Ermittlungen der Polizei führten jedoch zu dem Täter, der bereits am Montag festgenommen wurde.

Der 24-Jährige wurde wegen einer exhibitionistischen Handlung und einer Beleidigung auf sexueller Grundlage angezeigt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen, da er einen festen Wohnsitz in München hat. Es wurden Ermittlungen aufgenommen, ob er auch für weitere Taten in Frage kommt.