Floßsaison auf Isar startet – viele Fahrten schon jetzt ausgebucht

Wolfratshausen – Auf der Isar hat am Dienstag bei ziemlich kühlem Wetter die Floßfahrtsaison begonnen. Die Fahrt auf den Gefährten aus rohen Stämmen von Wolfratshausen zur Zentrallände in München zählt zu den beliebten Sommerunternehmungen in Oberbayern. Das feuchtfröhliche Event ist so begehrt, dass es jetzt schon eng wird mit Plätzen.

«Bei uns sind seit dem Winter alle Fahrten ausgebucht», sagt Monika Seitner vom Flößereibetrieb Franz Seitner, der mit rund 120 Fahrten im Jahr kleinste von drei Anbietern. Im vergangenen Jahr gab es laut Seitner 607 Floßfahrten, im Jahr davor waren es 636. Für die rund 30 Kilometer flussabwärts brauchen die Flöße je nach Wasserstand rund fünf bis sieben Stunden.

Schon im Herbst wurden die Bäume für die neuen Flöße geschlagen. Die 18 Meter langen Fichtenstämme, die mit Eisendrähten und Keilen von Hand zu neun Meter breiten Flößen zusammengezimmert werden, müssen über den Winter ausfrieren.

Bereits im 12. Jahrhundert wurden Flöße angesichts schlechter Straßen zur Beförderung von Gütern genutzt. Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte die Flößerei an der Isar und an der Loisach ihre Hochzeit. Auf insgesamt 9000 Isarflößen jährlich wurden Waren nach München transportiert, darunter Baumaterial wie Tuffstein, Sandstein, Marmor, aber auch Fische, Flusskrebse und Wild. Auch Fahrgäste wurden mitgenommen. Im 20. Jahrhundert wurde die Floßfahrt zu Gaudi-Veranstaltung.

Die Saison endet am zweiten Wochenende im September, denn dann wird die Zentrallände in Thalkirchen geschlossen. Eine Kombination von Floßfahrt und Wiesn-Besuch, wie sie manch feierwilliger München-Tourist gerne buchen würde, ist nicht möglich: Das Oktoberfest startet erst in der zweiten Septemberhälfte.

dpa