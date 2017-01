Flughafen München: Neuer Rekord bei Passagierzahlen

Der Münchner Flughafen wächst weiter stark. Trotz mehrerer massiver Streiks stieg die Zahl der Passagiere im vergangenen Jahr um drei Prozent auf den neuen Höchstwert von 42,3 Millionen.

Vor gut zehn Jahren wurden an deutschen Flughäfen noch rund 165,5 Millionen Reisende abgefertigt. Das sind ungefähr 50 Millionen weniger als 2015. Und die Passagierzahlen steigen weiter an. Am Flughafen München legte die Zahl der Starts und Landungen von 2015 auf 2016 um weitere vier Prozent zu, die Luftfracht wuchs um fünf Prozent. Flughafenchef Michael Kerkloh sagte am Mittwoch, die Nachfrage steige weiter: „Nach den bisher vorliegenden Anmeldungen der Airlines erwarten wir für 2017 abermals ein Plus von vier Prozent bei den Flugbewegungen.“

Den stärksten Passagierzuwachs gab es 2016 bei Fernflügen nach Asien. Das weltweite Streckennetz ab München wurde um 10 auf 257 Ziele ausgebaut. Ab März startet auch die Lufthansa-Tochter Eurowings mit wöchentlich 89 Flügen ab München. Im Frühjahr wollen Staatsregierung, Bund und Landeshauptstadt als Flughafen-Eigentümer entscheiden, ob sie den Bau einer dritten Startbahn vorantreiben und dazu einen neuen Bürgerentscheid in München abhalten wollen. Das Projekt liegt seit dem ablehnenden Münchner Bürgerentscheid von 2012 auf Eis.

dpa/bn