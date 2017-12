Flughafen München: Zoll findet 45 Kilogramm Khat im Gepäck

So bekommt Geldwäsche eine vollkommen neue Bedeutung: Ein chinesischer Reisender versuchte 232.000 Euro nach China zu schmuggeln (…)

Flughafen: Zoll findet 232.000 Euro in Waschmittelverpackung

10 Kilogramm Nandrolon – Es ist die größte aufgefundene Menge an Dopingmittel, die das Hauptzollamt München jemals auf einen (…)

Da ist den Zollbeamten ein dicker Fisch in Netz gegangen: Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 93 bei Rosenheim entdeckten die Fahnder (…)

Zoll findet vier Kilogramm Marihuana in Reisebus

Als die Beamten des Hauptzollamtes München ein Gepäckstück eines Passagiers am Flughafen München öffneten, kam ein Mitbringsel zum (…)

Flughafen München: Wolf in Koffer gefunden

Weihnachts- und Wintermarkt am Münchner Flughafen öffnet seine Türen

Am 18. November öffnet der Weihnachtsmarkt am Flughafen in München mit abwechslungsreichen Programmen, Live-Musik, Schmankerln und (…)