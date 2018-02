Frau zwischen Mauer und Auto eingeklemmt und verstorben

Tragischer Unfall in Weilheim: Eine 59-jährige Frau ist zwischen ihrem Auto und einer Hausmauer eingeklemmt worden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Eine 59-jährige Weilheimerin fuhr mit ihrem Pkw in den Carport vor ihrem Wohnanwesen. Aus nicht bekannten Gründen stieg sie aus ihrem Fahrzeug aus und begab sich vor das Fahrzeug, wobei sie allerdings den Wählhebel der Automatik noch auf „D“ stehen hatte. Als die Frau vor dem Fahrzeug stand, setzte sich das Fahrzeug wieder in Bewegung, heißt es in dem Polizeibericht.

Die Frau wurde zwischen Fahrzeug und Hausmauer eingeklemmt und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Ehemann, welcher sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Haus befand, hörte ein Geräusch, weshalb er nach draußen ging. Dort sah er zunächst den Pkw mit laufendem Motor, vermisste jedoch seine Frau. Er ging zu den Nachbarn, weil er sie dort vermutete.

Erst auf dem Rückweg sah er seine Frau, welche zwischen Pkw und Wand eingeklemmt war. Sie wurde sofort mit Hilfe des Nachbarn aus der Lage befreit und Reanimationsmaßnahmen wurden eingeleitet. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden verständigt. Trotzdem konnte die Frau leider nicht mehr gerettet werden, sie verstarb an der Unfallstelle.