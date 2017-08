„Frauenpower mit Zuckerl“: Jetzt einen Erlebnis-Tag in Garmisch-Partenkirchen gewinnen

In den Sonnenuntergang wandern und danach eine Almbrotzeit genießen, in die Welt der Schokolade reisen oder im Workshop zur Kräuterexpertin werden – klingt gut? Wir laden Sie zu „Frauenpower mit Zuckerl“ nach Garmisch-Partenkirchen ein.

Sie wollten schon immer mal gemeinsam mit der besten Freundin, Ihrer Tochter oder Kollegin Urlaub machen? Am liebsten nur mit Mädels? Dann finden Sie beim Gesundheits-Eck in Garmisch-Partenkirchen ein ganz besonderes Aktionsprogramm.

Urlaubspaket für aktive Mädels

„Eine Woche für mich – Frauenpower mit Zuckerl“ nennt sich das Veranstaltungsprogramm und bietet jeden Tag abwechslungsreiche Aktivitäten – nur für Frauen. Die Woche beginnt mit einem Kräuterworkshop und einer anschließenden Stand-Up Paddeling Tour auf dem Riessersee. In den folgenden Tagen gibt es geführte Wandertouren durch das Werdenfelser Land, Entspannung bei Meditationen, Action beim Flying Fox von der Olympia-Sprungschanze und Genuss pur bei einer Reise in die Welt der Schokolade. Klingt nach einer Woche für Sie? Ganz genau.

© Eine Reise in die Welt der Schokolade

Das Aktionsprogramm findet in den Wochen vom 21. bis 25. August und 4. bis 8. September 2017 statt. Sie können entweder das komplette Wochenpaket (inklusive Körperanalyse und Einkaufsgutschein für ein Sportgeschäft) buchen oder auch nur einzelne Ausflüge. Die Unterkunft ist im Paket nicht mit inbegriffen, Sie können sich also ganz nach Lust und Budget eine Ferienwohnung, Pension oder 3- bis 4-Sterne Hotels in Garmisch-Partenkirchen buchen.

© Flying Fox an der Olympia-Skisprungschanze © Produkte aus Wald und Wiesen kennenlernen: Beim Kräuterworkshop © Eine gemütliche Brotzeit während dem Wandern © Eine Reise in die Welt der Schokolade © ...und die Endprodukte. © Stand-Up Paddeln auf dem Riessersee © Klangschalen-Meditation in der Salzgrotte

Jetzt gewinnen: Ein Tag „Frauenpower mit Zuckerl“ in Garmisch-Partenkirchen

Mit etwas Glück können Sie jetzt ein Tagespaket in Garmisch-Partenkirchen gewinnen. Das Gesundheits-Eck Garmisch Partenkirchen und münchen.tv schicken Sie und Ihre Begleitung zum Wandern, Staunen und Genießen. Dafür müssen Sie einfach das unten stehende Formular ausfüllen. Der Teilnahmeschluss ist am 18.08.17, es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv.