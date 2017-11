Freikarten: Wir schicken euch zu Claudia Koreck in München

Claudia Koreck feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Am 15. November spielt sie im Freiheiz in München. Die „szene münchen“ hat 3×2 Karten für euch.

1997 landete sie mit ihrer ersten Single „Fliang“ aus dem gleichnamigen Debutalbum gleich ihren größten Hit. Ihr aktuelles Album „Holodeck“ hat sie in den berühmtes Village Studios in Los Angeles aufgenommen, wo auch schon Musiklegenden wie John Lennon, Ray Charles, Bob Dylan, Eric Clapton, die Rolling Stones und die Eagles (mit denen sie bereits auf Tour war) gearbeitet haben.

Seit Kurzem ist Claudia Koreck auf Holodeck-Tour und kommt am 15. November nach München.

Wir verlosen für das Konzert im Freiheiz 3 x 2 Karten.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, den 9. November 2017.