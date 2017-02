Freimann: Frau ermordet – Mutmaßlicher Täter stellt sich selbst

Gestern Abend ist eine 33-jährige Frau in Freimann ermordet worden. Sie wurde verletzt in ihrer Wohnung vorgefunden und erlag ihren Verletzungen kurze Zeit darauf im Krankenhaus. Ihr dringend tatverdächtiger Lebensgefährte ist geflohen und von der Polizei gesucht worden. Der Mann stellte sich laut Polizeiangaben vor kurzer Zeit selbst.

+++ Update +++

Der mutmaßliche Täter stellte sich selbst.

Am Montag, den 06. Februar ist es zwischen 17 Uhr und 17.20 Uhr zu einem Mord in Freimann gekommen. Nachbarn verständigten den Rettungsdienst, nachdem sie einen Streit wahrnahmen und die 33-Jährige verletzt vorfanden. Sie wurde niedergestochen. Laut Polizeiangaben, wollte sich die Frau von ihrem Mann trennen.

© Nachbarn der Ermordeten riefen den Rettungsdienst.

Zu diesem Zeitpunkt flüchtete der polnische Lebensgefährte der Frau aus der Wohnung. Er gilt als dringend tatverdächtig. Gegen den Mann wird Haftbefehl wegen Mordes beantragen. Die Frau erlag ihren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Frau starb den bisherigen Ermittlungen zufolge „durch stumpfe und scharfe Gewaltanwendung“. Am Tatort wurden zwei Messer gefunden, bei denen es sich wahrscheinlich um die Tatwaffen handelt. Die Ermittlungen dauern an.