Freizeit am Wochenende in München

Das Wetter in München wird von Tag zu Tag schöner. Wir haben fürs erste April-Wochenende die schönsten Freizeit- und Veranstaltungstipps für Sie aufbereitet:



Familienspieltag FC Bayern Basketball

02. April, 18 Uhr, Audi Dome

Es ist wieder Familienspieltag im Audi Dome – am Sonntag spielen die Basketballer vom FC Bayern gegen Jena. Rund um das eigentliche Spiel ist wieder einiges an Show für alle Altersklassen geboten. Tickets gibt’s hier.

Grasweg 74, 81373 München

Circus Krone

Bis 02. April, Kronebau

Ein letztes Mal heißt es an diesem Wochenende „Manege frei“ im Circus Krone im dritten und letzten Winterprogramm der Saison. Unter dem Motto „Krone KUHlinarrisch“ finden noch bis zum Sonntag Vorstellungen statt. Von exotischen Tieren über atemberaubende Akrobatik bis hin zu Circus-Kühen ist in Europas größtem reisendem Zirkus einiges geboten.

Marsstraße 43, 80335 München

Deutsches Museum

Täglich, 9-17 Uhr

Das Deutsche Museum ist das größte naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt. Als solches bietet es Groß und Klein eine umgreifende Auswahl an Themengebieten zum Selbsterkunden. Wer sich für Luft, Wasser, Sterne und Erde interessiert ist hier mehr als richtig. Preise und Infos gibt’s hier.

Museumsinsel 1, 80538 München

Refugees. Eine Herausforderung für Europa

Bis 07. Mai, Literaturhaus München

In einer Fotoausstellung präsentiert Herlinde Koelbl seit dem 16. März das Leben von Flüchtlingen nach der Flucht. Begleitet hat die renommierte Künstlerin die Flüchtlinge nicht nur bei ihrer Reise und in Auffanglagern, sondern vor allem auch während der Zeit danach. Wie sich das Leben als Neuankömmling in einem neuen Land gestaltet, kann man bis zum 07.05.2017 im Literaturhaus München selbst erkunden.

Salvatorplatz 1, 80333 München

Parkanlagen in München

Die Temperaturen werden immer angenehmer, noch reicht es aber nicht zum Sonnenbaden in und rund um München. Wer also nochmal einen ruhigen Spaziergang machen möchte, bevor die Sonne die Massen in die Parkanlagen lockt, findet in unserem Beitrag eine Übersicht zu den schönsten Parks und Grünflächen in München.

kw