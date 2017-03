Freizeit und Veranstaltungen in München

Der Frühling ist endlich da und gegen Ende März bieten sich in München mehr und mehr Möglichkeiten für die schöne Wochenendgestaltung:

Refugees. Eine Herausforderung für Europa

Bis 07. Mai, Literaturhaus München

In einer Fotoausstellung präsentiert Herlinde Koelbl ab dem 16. März das Leben von Flüchtlingen nach der Flucht. Begleitet hat die renommierte Künstlerin die Flüchtlinge nicht nur bei ihrer Reise und in Auffanglagern, sondern auch während der Zeit danach. Wie sich das Leben als Neuankömmlinge in einem neuen Land gestaltet, kann man bis zum 07.05.2017 im Literaturhaus München selbst erkunden.

Salvatorplatz 1, 80333 München

Flohmarkt München-Riem

Samstags, 6-16 Uhr, Messefreigelände

Der größte Antik- und Trödelmarkt Deutschlands findet jeden Samstag in München auf dem Messefreigelände in Riem statt. Von kleinen Gegenständen für den Alltagsgebrauch bis hin zu alten Raritäten und Antiquitäten – hier findet sich eine riesige Auswahl für Flohmarkt-Liebhaber. Vielleicht verliert sich ja auch der ein oder andere unscheinbare Schatz auf die Stände. Weitere schöne Flohmärkte in München finden Sie in unserer Auswahl.

Am Messefreigelände, 81829 München

Astronomietag in München

25. März, Volkssternwarte, Deutsches Museum

Unter dem Motto „Sehenswertes an der Sonnenbahn“ finden am Samstag, von 12-22 Uhr und in der bayerischen Volkssternwarte von 14-24 Uhr Sonderveranstaltungen zum bundesweiten Astronomietag statt.

Bayerische Volkssternwarte: Rosenheimer Straße 145h, 81671 München

Deutsches Museum: Museumsinsel 1, 80538 München

Münchner Stadtmuseum

Täglich (außer montags), 10-18 Uhr

Das Stadtmuseum hat nicht nur für München-Begeisterte einiges zu bieten. In wechselnden Ausstellungen können im Stadtmuseum unter anderem faszinierende Fotographien genossen werden. Natürlich kommen auch Interessierte an der Stadt und ihrer Geschichte auf ihre Kosten.

Sankt-Jakobs-Platz 1, 80331 München

Parkanlagen in München

Die Temperaturen werden immer angenehmer, noch reicht es aber nicht zum Sonnenbaden in und rund um München. Wer also nochmal einen ruhigen Spaziergang machen möchte, bevor die Sonne die Massen in die Parkanlagen lockt, findet in unserem Beitrag eine Übersicht zu den schönsten Parks und Grünflächen in München.

kw