Freizeit: Veranstaltungen am Wochenende in München

Ob es nun am Wochenende weihnachtlich zugehen soll oder nicht: Vom traditionellen Christkindlmarkt am Rathaus, über das Literaturfest bis zur Heim+Handwerk ist an diesem Wochenende garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Hier sind die münchen.tv-Veranstaltungstipps.

Tollwood-Winterfestival

Das Wintertollwood wurde in der letzten Woche eröffnet. Das diesjährige Motto lautet „Wir, alle“. Zahlreiche Installationen auf dem Festival beschäftigen sich mit den Themen Freiheit, Demokratie und einer offenen, toleranten Gesellschaft. Weitere Infos hier.

Münchner Christkindlmarkt

Endlich ist er wieder da. Der älteste und traditionsreichste Christkindlmarkt Münchens bietet neben den Klassikern wie Glühweinbuden unter anderem auch eine Himmelswerkstatt für Kinder, den Krampuslauf und, neu in diesem Jahr, das Event „Singen unterm Christbaum“. Weihnachtsstimmung garantiert!

Alle Infos zu den schönsten Christkindlmärkten Münchens gibt es hier.

Wunsch-Erfüller Aktion

Am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr können Sie am Christkindlmarkt beim Kulturzentrum Trudering zum Helden werden. Kinder, die im Salberghaus Putzbrunn und von drei Frühförderstellen der Lebenshilfe München betreut werden, haben rund 200 Wunsch-Zettel an den Wunschbaum gehängt. Die Wünsche mit einem Warenwert von circa 20 Euro können Sie den Kindern erfüllen und ihnen ein Lächeln schenken. Weitere Infos gibt es hier.

Literaturfest

Vom 15. November bis zum 3. Dezember findet das 8. Literaturfest München statt. Wer sich also passend zu Beginn der kalten Jahreszeit Anregungen zum Lesen holen will, ist in diesen Tagen im Literarturhaus genau richtig. Neben der Vorstellung von neuen Büchern, stehen außerdem Konzerte, Ausstellungen und Diskussionen auf dem Programm. Weitere Infos hier.

Herbst- und Winter-Spielaktionen

Die Herbst- und Winter-Spielaktionen laden bei jedem Wetter zu einer Menge Spaß ein- egal ob Groß oder Klein. Ab Sonntag heißt es dann wieder: Runter vom Sofa und raus in die Münchner Parks. Im Ostpark, im Westpark und im Luitpoldpark könnt ihr von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr spielen und herumtoben.

Münchner Eiszauber am Stachus

Ab Freitag könnt ihr täglich bis zum 21.01.2018 am Stachus auf einer 750 quadratmetergroßen Eisfläche Schlittschulaufen. Tägliche Programme und Special Events sorgen für viel Unterhaltung und Abwechslung. Montags zum Beispiel, könnt ihr beim Tragen einer Tracht, kostenlos auf die Eisfläche. Das ganze Programm findet ihr hier.

Christkindl-Tram

Vom 2. bis einschließlich 23. Dezember des Jahres kann man wieder mit Glühwein und einigen Leckereien mit der Christkindl-Tram die Stadt erkunden. An den Wochenenden startet sie zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr, jede halbe Stunde ab dem Sendlinger Tor. Von Montag bis Freitag fährt sie täglich zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr. Weitere Infos gibt es hier.

© ChristkindlTram in München

Schuhbecks teatro

Tolle Unterhaltung und ein exzellentes Menü: Das gibt es bei Alfons Schuhbecks „teatro“. Der Starkoch und Unternehmer lädt zu einer fantasievollen Inszenierung aus atemberaubender Artistik gepaart mit blühendem Humor. Auch dieses Wochenende stehen drei Vorstellungen auf dem Programm. Weitere Infos hier.

Messe: Heim+Handwerk

Die Heim+Handwerk findet vom 29. November bis 03. Dezember 2017 auf dem Messegelände statt. Rund 1000 Aussteller zu den präsentieren ihre Waren und Dienstleistungen zu den Themen Wohnen, Einrichten und Bauen. Besonders pfiffig ist der Themenschwerpunkt „Funktionales Wohnen“. Hier geben Experten Inspirationen zur optimalen Nutzung kleiner Räume. Weitere Infos und Tickets gibt es hier.

Eislaufen Prinzregentenstadion

Auch im Prinzregentenstadion könnt ihr euren Eislaufkünsten freien Lauf lassen. Anschließend könnt ihr euch in der Saunalandschaft aufwärmen und den Tag entspannt ausklingen lassen. Bei einer Auswahl von Whirlpool, über Dampfbäder und Tauchbecken, bis hin zur Finnischen Sauna oder dem Freiluftbereich auf der Dachterrasse, ist für jeden etwas dabei. Weitere Infos hier.