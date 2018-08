Fremdenfeindlicher Angriff auf Porsche: Körperverletzung und Sachbeschädigung

Am vergangenen Donnerstag kam es in Berg am Laim zu einem fremdenfeindlichen Vorfall. Die Insassen eines Porsche SUVs wurden von zwei Tätern angegriffen. Auch das Auto wurde beschädigt.

Gegen 21 Uhr kam der teure SUV an einer roten Ampel der Kreuzung Ampfingstraße / Berg-am-Laim-Straße zum Stehen. Plötzlich stürmten zwei bislang unbekannte Männer auf das Auto zu. Sie riefen laut „Scheiß Kanaken“, rissen die Fahrertür auf und traten dem am Steuer sitzenden 26-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Auch die Tür des Porsches malträtierten die Angreifer mit Fußtritten und Schlägen, sodass hier ein Sachschaden entstand.

Als der Fahrer ausstieg, wurde er erneut von den Männern angegriffen, allerdings verfehlten die Faustschläge glücklicherweise ihr Ziel. In dem attackierten Auto saßen noch zwei weitere Männer: Ein 18-jähriger Angestellter und ein 19 Jahre alter Kinderpfleger. Die beiden wollten dem Fahrer helfen und stiegen aus dem Auto aus. Auch sie wurden daraufhin geschlagen.

Als eine Trambahn kam, ließen die Angreifer von ihren Opfern ab und fuhren mit ihr in Richtung Innenstadt. Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Die drei Insassen erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Derzeit sind die Hintergründe der Tat noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall in der Ampfingstraße/Berg-am-Laim-Straße geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Täterbeschreibung

Täter 1

Männlich, ca. 25 Jahre, ca. 185cm groß, vermutlich osteuropäisch, kurze braune Haare, 3-Tage-Bart, keine Brille. Bekleidet mit einer kurzen Jeans, einem weißen, bedruckten T-Shirt, auffälliger Halskette und Turnschuhen.

Täter 2

Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 175 cm groß, vermutlich osteuropäisch, sehr kurze Haare, stämmig. Bekleidet mit einer kurzen, schwarzen Hose, einem schwarzen, bedruckten T-Shirt und Turnschuhen.