FRONTM3N in München: Wir schenken euch Tickets und ein Meet & Greet

FRONTM3N – im Januar in München zu Gast! Nach ihrer erfolgreichen Tour und dem Charteinstieg ihrer aktuellen DVD „Live in Berlin“ sind die drei namhaften Musiker 2018 mit „An Exclusive Acoustic Night“ in Deutschland zu Gast.

Peter Howarth (The Hollies), Mick Wilson (10cc) und Pete Lincoln (The Sweet) gehen wieder gemeinsam auf Tour! Sie arbeiteten bereits mit Künstlern wie Lionel Ritchie, Kylie Minogue, Gary Barlow, Cher, Ellie Goulding oder Tina Turner zusammen und stehen nun nach 23 Jahren wieder gemeinsam für besondere Konzerte auf der Bühne.

Im Rahmen der „Exclusive Acoustic Night“ werden FRONTM3N Songs präsentieren, die jeder kennt und jeder liebt. 3 Stimmen – 3 Gitarren – sonst nichts, sorgen für ein Hautnah-Erlebnis der besonderen Art. Am 23.01.2018 findet das Unplugged-Konzert der drei Ausnahmemusiker in München im Freiheiz statt.

Und damit SIE das akustische Highlight nicht verpassen, verlost München TV 2×2 Karten und ein Meet&Greet mit Frontm3n.

Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei.

Teilnahmeschluss ist am 18. Januar 2018. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv.