Frühlingsanfang? Kalter Start in Bayern

Winter statt Frühling – mit Temperaturen von bis zu minus zehn Grad und Schneefällen ist der kalendarische Frühling in Bayern gestartet. Erst zum Wochenende soll das Wetter wieder milder werden.

Von milden Temperaturen ist nichts zu spüren: Der kalendarische Frühling beginnt in Bayern mit winterlichem Wetter. In der Nacht gingen die Temperaturen in den Keller. Um die minus zehn Grad zeigte in vielen Teilen Bayerns das Thermometer. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilte, war es im Bayerischen Wald und in den Alpentälern etwas milder, die Temperaturen bewegten sich dort um minus sechs Grad. Eine Kältefront, die von Norden nach Süden zieht, sorgt im Tagesverlauf für leichte Schneefälle. Der Neuschnee kann zu Straßenglätte führen. In allen Regionen Bayerns klettert die Temperatur im Laufe des Dienstags über null Grad.

Für die Meteorologen beginnt der Frühling bereits am 1. März. Doch erst um den 20. März steht die Sonne genau senkrecht über dem Äquator und wandert dann weiter nach Norden – in Europa und anderswo auf der Nordhalbkugel wird es wärmer. Dieser Tag gilt daher als der kalendarische Frühlingsanfang. Wärmere Temperaturen und Sonne erwarten uns in München allerdings erst zum Wochenende hin. Wann genau es etwas frühlingshafter wird, dazu hier mehr:

dpa