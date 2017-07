Fünf Buben toben sich in Kirche aus – Putzen als Strafe?

Verschmiertes Eis auf der Kirchenbank, verspritztes Weihwasser, laute Musik vom Handy und angezündete Opferkerzen.

Fünf Buben haben sich in einer katholischen Kirche in Ebern (Landkreis Haßberge) ausgetobt und damit den Unmut des Pfarrers auf sich gezogen. Wegen Kirchenfrevels schaltete er die Polizei ein, die deshalb wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelte, wie ein Sprecher am Freitag sagte.

Mittlerweile stehen die fünf Jungs im Alter von 11 bis 14 Jahren als Übeltäter fest. Mit den Vorwürfen konfrontiert, gaben sie alle Taten zerknirscht zu. «Die Kinder wirkten sehr schuldbewusst», so der Sprecher weiter. Fast alle Buben sind wegen ihres Alters schuldunfähig. Eine Mutter habe aber vorgeschlagen, dass die Buben die Kirche saubermachen sollten. «Um mal zu sehen, wie das ist, wenn man den Dreck anderer wegmachen muss.» Ob die Kirche das Angebot annimmt, war unklar.

mhz/dpa