Fünf Tage unterwegs: Flüchtlinge winken aus dem Lkw

Eine überraschende Ladung haben Zollbeamte in Schweinfurt entdeckt, als sie die verplombte Ladefläche eines Sattelzuges öffneten. Im Inneren des Anhängers saßen zwei junge Flüchtlinge auf zahlreichen Kartons, winkten und fragten, in welchem Land sie denn aktuell seien, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die 16 und 17 Jahre alten Afghanen waren ohne Papiere unterwegs. Sie gaben an, dass sie mehr als 20 000 Euro für ihre gezielte Reise nach Deutschland gezahlt hatten. Der Schleuser habe sie über ein in die Dachplane geschnittenes Loch in den Auflieger gesteckt.

Die Jungs waren fünf Tage auf der Ladefläche gewesen und trotzdem wohlauf. Sie kamen in ein Asylbewerberheim. Der Lkw-Fahrer durfte seine Fahrt am Dienstag fortsetzen, es ergaben sich keine Hinweise darauf, dass er von den Jugendlichen in seinem Anhänger wusste.

dpa