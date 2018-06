Fußball-WM 2018: Public Viewing in München

Am Donnerstag startet die Fußball-WM in Russland. Auch in München bereitet man sich auf die anstehende WM vor. Spätestens am Sonntag, wenn sich die deutsche Nationalmannschaft gegen Mexico beweisen muss, zieht es wieder tausende Fans zum Public Viewing. Zahlreiche Biergärten und Bars bieten Übertragungen an.

Hier zeigen wir Ihnen, wo Sie die deutsche Elf anfeuern können:

Biergarten Muffathalle (Haidhausen)

Zellstr. 4, 81667 München – Weitere Infos hier.

Stadion an der Schleißheimer Str. (Maxvorstadt, Universität)

Schleißheimerstr. 82, 80797 München – Weitere Infos hier.

Backstage (Neuhausen)

Reitknechtstr. 6, 80639 München – Weitere Infos hier.

Augustiner-Keller (Maxvorstadt, Universität)

Arnulfstr. 52, 80335 München – Weitere Infos hier.

Kino am Olympiasee (Schwabing-West)

Coubertinplatz 1, 80809 München – Weitere Infos hier.

Hopfendolde (Schwabing)

Feilitzschstr. 17, 80802 München – Weitere Infos hier.

Königlicher Hirschgarten (Neuhausen)

Hirschgarten 1, 80629 München – Weitere Infos hier.

Hofbräukeller (Haidhausen)

Innere Wienerstr. 19, 81667 München – Weitere Infos hier.

Giesinger Garten (Giesing)

Gerhardstr. 4, 81543 München – Weitere Infos hier.

Tollwood (Schwabing-West)

Spiridon-Louis-Ring, 80809 München – Weitere Infos hier.

Kilians Irish Pub (Altstadt, Zentrum)

Frauenplatz 11, 80331 München – Weitere Infos hier.

P1 Club (Lehel)

Prinzregentenstr. 1, 80538 München – Weitere Infos hier.

Ratskeller München Marienplatz (Altstadt, Zentrum)

Marienplatz 8, 80331 München – Weitere Infos hier.

Wöllinger Wirtshaus (Sendling)

Johann-Clanze-Str. 112, 81369 München – Weitere Infos hier.

Richel`s (Neuhausen)

Richelstr. 10, 80634 München – Weitere Infos hier.

Aumeister (Freimann)

Sondermeierstr. 1, 80939 München – Weitere Infos hier.

Kennedy`s (Altstadt, Zentrum)

Sendlinger-Tor-Platz 11, 80336 München – Weitere Infos hier.

Kino, Mond & Sterne (Sendling)

Seebühne im Westpark, 81377 München – Weitere Infos hier.

(Wenn Sie weitere Tipps haben, wo es zur WM Public Viewing’s gibt, dann schreiben Sie uns gerne an internet2@muenchen.tv)