Gäste ziehen Notbremse: 21-Jähriger schlägert und droht mit Messer in S1

In der Folge des chaotischen Vorfalls kam es zu einer knapp 40-minütigen Streckensperrung.

Nach der Festnahme durch die eintreffenden Beamten von Bundes- und Landespolizei wurde beim Truderinger ein Alkoholgehalt von 2,2 Promille festgestellt. Er war der Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Gewaltdelikte aufgefallen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird er nun dem Haftrichter vorgeführt.

In der Auseinandersetzung gelang es dem Puchheimer seinem Angreifer die Kapuze über das Gesicht zu ziehen und ihn so zu Boden zu zwingen. Der Angreifer zog daraufhin jedoch sein Springmesser und bedrohte den 47-Jährigen. Fahrgästen gelang es anschließend die Beiden zu trennen.

In der S1 auf Höhe Oberschleißheim kam es gestern zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen Truderinger und einem 47-Jährigen aus Puchheim. Auch ein Messer war im Spiel.

