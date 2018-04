„Gaffer“ im Gleis: Bundespolizei muss einschreiten

Am Samstagnachmittag musste ein S-Bahn-Zugteil ausrangiert werden, nachdem zwei 16-Jährige Schüler im Streit miteinander eine (…)

16-Jährige wüten in S-Bahn: Abteil muss ausrangiert werden

Um kurz nach vier Uhr ist es am Mittwochmorgen in der Landsberger Straße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Fünf Personen wurden (…)

Ein Sitzplatz-Streit eskaliert, ein Mann will vor der Fahrschein-Kontrolle flüchten und zehn stark Alkoholisierte widersetzen sich (…)

Ein Oberleitungsschaden hat in München einen Regionalzug zu einem unplanmäßigen Stopp gezwungen. (…)

Brennende Wertstoffcontainer: Flammen gehen auf geparkte Autos über

In Großhadern breitete sich am Mittwoch, gegen 2.30 Uhr, ein Brand eines Wertstoffcontainers binnen weniger Minuten so stark aus, dass (…)