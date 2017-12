Garmisch/München: US-amerikanischer Tourist vermisst

Am Montag (18.12.17) wollte der 24-jährige US-Amerikaner über Grainau und Mittenwald nach München fahren. Dann verliert sich aber jede Spur von ihm.

Am Samstag war der Vermisste Stephen Timothy Berichon aus den USA nach München geflogen und dann weiter in sein Hotel nach Füssen gefahren. Am Montag (18.12.17) wollte er nach seinen Angaben zu Fuß über Grainau nach Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkrichen) und im weiteren Verlauf zurück nach München. Über die Marschroute liegen keine Erkenntnisse vor. Den gebuchten Rückflug am 18.12.2017 in die USA trat er offensichtlich nicht an. Angehörige meldeten ihn am Mittwoch als vermisst.



Wer hat Stephen Timothy Berichon gesehen?

Größe: 188 cm

Statur: Muskulös, 108 Kilo

Aussehen: Kurzrasierte blonde Haare, Kinnbart

Kennzeichen: Roter Rucksack

Die Polizei Füssen hat folgende Fragen:

Wer hat den Vermissten gesehen?

Wer hat im Bereich zwischen dem Hotel Hopfen am See und München Anhalter mitgenommen, auf die die Beschreibung des Vermissten passt?

Hat sich der Vermisste in einen Beherbergungsbetrieb/Berghütte oder auch bei Privatpersonen einquartiert?

Hinweise nimmt die Polizei Füssen (Tel. 08362/91230) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Nutzen Sie im Eilfall auch den Notruf unter „110“.